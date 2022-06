Hjælper syge børn: Det rammer en hårdere

BAKU (Ekstra Bladet): At blive far har ikke kun gjort Kevin Magnussen til en bedre racerkører. Det har også fået den 29-årige Formel 1-stjerne til at engagere sig i sit første velgørenhedsprojekt.

Det blev et nemt ja, da Børneulykkefonden bad ham hjælpe med at samle ind til sine ‘Legehelte’, som skaber leg og bevægelse for børn indlagt på danske hospitaler.

I forbindelse med Fars Dag blev det til et bidrag på 200.000 kroner.

- Det er en lille organisation, som virkelig gør en forskel, og så ramte det mig bare, fordi jeg selv lige har fået et barn, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Generelt har Magnussen altid taget sig ekstra godt af sine yngste fans, og han har kun fået et blødere punkt for børn, efter lille Laura er kommet ind i hans liv.

- Altså, det er ikke kun, fordi jeg selv er blevet far, at jeg hjælper, men jeg kan bare mærke, at fordi man selv har børn, så rammer det en anderledes, når det har med børn at gøre, selv om det også påvirkede mig tidligere. Det er bare noget andet nu, siger han.

Kevin Magnussen i aktion på Baku City Circuit. Foto: Jan Sommer

Laura blev født for tidligt og sammen med sin hustru Louise tilbragte Kevin Magnussen to uger på hospitalet, så han har med egne øjne set behovet for projekter som ‘Legeheltene’.

- Det hele spiller ind, også når man selv har ligget på hospitalet. Jeg synes bare, at det var et godt initiativ. Jeg tror, at jeg ligesom alle andre har det sådan, at det er lidt mere tragisk, når børn bliver indlagt. Hvis de kan få lov til at lege, er det rigtig godt, siger Magnussen, som er klar til at hjælpe en anden gang.

- Der er ikke noget konkret på vej, men jeg vil gerne gøre en forskel, hvor jeg kan, siger han.