Hjerteskærende for Haas: Kollisioner kostede dobbelt-point

Årets første dobbeltpoint var inden for rækkevidde, før en dramatisk afslutning vendte Miamis Grand Prix på hovedet for Haas

MIAMI (Ekstra Bladet): På forhånd frygtede kørerne den glatte og uforudsigelige belægning på den nye Miami Internationale Autodrome, men trods mange uheld under træning opførte kørerne sig eksemplarisk.

Lige indtil løbet livede gevaldigt op med en sen safetycar, da Pierre Gasly (Alpha Tauri) og Lando Norris (McLaren) lidt klodset kørte sammen.

Grandprixet i Miami var ekstremt hypet med en optakt, der handlede lige så meget om koncerter, events og et væld af kendisser fra højeste hylde.

Underholdningsværdien fra selve løbet var længe til at overse, men da feltet blev samlet igen efter det sammenstød fik amerikanerne en mindeværdig afslutning.

Max Verstappen formåede efter et sent Ferrari-pres at holde fast og sikrede anden sejr i træk.

Den sene action blev imidlertid hjerteskærende for Haas, som lå point med begge biler.

Facit blev, at Kevin Magnussen kørte i pit på sidste omgang med en smadret frontvinge, mens Mick Schumacher sluttede sidst af de 15, som så ternet flag.

Danskeren pressede teamet hårdt for at få lov til at pitte fra tiendepladsen under safetycar til at få friske dæk til afslutningen.

De gav efter, selv om Magnussen så genstartede løbet som 13’er.

Han fik dog aldrig chancen for at avancere for alvor efter et sammenstød med Lance Stroll. Det var også Aston Martins canadier, som afsluttede løbet for Magnussen ved at dreje ind i ham endnu en gang; den skal dommerne se på bagefter.

Mick Schumacher var af gode grunde også knust.

Tyskeren blev ude og lå til karrierens første point, da han efter genstarten smadrede sammen med sit forbillede og mentor Sebastian Vettel. De skal også en tur til stewards.

Før den dramatiske afslutning havde Haas-duoen udvist holdånd ved at bytte pladser flere gange undervejs. Begge fik en god start på løbet, før de sad fast i et DRS-tog midtvejs.

En sjette-syvende plads og dobbeltpoint var bestemt inden for rækkevidde, før løbet blev vendt på hovedet.

Afgørelsen oppe foran var knap så dramatisk.

To røde Ferrari linede op i første række for første gang 2019, men den fordel holdt ikke længe.

Max Verstappen fik ram på Carlos Sainz allerede, da lamperne gik ud, og hollænderen kunne så fokusere kræfterne på at få ram på Charles Lerclerc.

Red Bull havde en problemfyldt træning, så teamet vidste ikke helt, hvor de stod i forhold til Ferrari.

Men det skulle hurtigt vise sig, at Verstappen havde en bedre bil, og da han først fik overhalet, stak hollænderen af uden chance for de to Ferrari til at svare igen.

