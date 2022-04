Højrisiko hos Haas: Crash forbudt!

Kevin Magnussen og Mick Schumacher har intet sikkerhedsnet denne weekend på Albert Park til Australiens Grand Prix.

Et stort crash under træning eller tidtagning, og holdet risikerer kun at stille med en enkelt bil til løbet som for to uger siden i Saudi-Arabien.

Alt sammen konsekvens af den unge tyskers voldsomme ulykke under kvalifikationen.

- Situationen med reservedele er som forventet efter to løb og et stort crash. Vi har alt, men ingen overflod af nogen dele, siger teamchef Günther Steiner til blandt andre Ekstra Bladet.

- Næste spørgsmål er, hvad med et ekstra chassis (altså monocoquen eller overlevelsescellen). Sådan et har vi ikke, fordi det er sendt tilbage til Europa, så det er klart til Imola. Vi var nødt til at medbringe det hertil på grund af nogle told-formaliteter og kunne først sende det til Europa nu.

Længere inde i sæsonen har man typisk et eller nogle gange to ekstra chassiser med rundt til løbene. De er ekstremt holdbare og bliver derfor repareret igen og igen.

Haas-teamet fejrede torsdag Günther Steiners 57 års fødselsdag. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Nyprisen er cirka tre millioner kroner for lige den del - kun motor og gearkasse er dyrere - så man producerer dem ikke for sjov. Og slet ikke efter indførslen af budgetloftet, hvor hver en dollar skal vendes en ekstra gang.

Trods risiko og en bane, hvor man rent faktisk kan totalsmadre en bil; Albert Park er halv bybane og byder derfor på mere konsekvens end eksempelvis en parkeringsplads som franske Paul Ricard, gør Haas-duoen intet anderledes.

- Du kan ikke gå ind til weekenden på anden måde. Kørerne er bekendt med situationen og ved, at vi ikke har et chassis i reserve, siger Günther Steiner.

Det var en hæsblæsende weekend i Saudi-Arabien, hvor Kevin Magnussen endnu en gang kørte sig i pointene på trods af problemer med fysikken. Selvom topholdene allerede er stukket af, kan Kevin med lidt held godt kæmpe om podiet

- Nogle gange sker det. Jeg går ikke i panik over det, og hvis noget sker, håndterer vi det. Jeg kan ikke sige til dem, at de skal køre langsomt, for det giver heller ikke mening. Jeg kan kun bede dem om ikke at tage ekstra risiko, med mindre der er god grund til det.

Fysisk er Mick Schumacher helt tilbage efter ulykken, som kostede teamet et sted mellem fire og syv millioner kroner.

- Alt bliver fint. Forhåbentlig er vi hurtige og får ikke brug den ekstra monocoque, siger han.

Mick Schumacher er ved godt mod og satser på at score karrierens første point denne weekend i Melbourne. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team