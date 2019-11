Højt humør hos Kevin: Lussing til Grosjean

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Miraklerne udeblev for Haas til årets sidste kvalifikation.

VF19’eren er den dårligste racerbil, teamet har produceret i sine fire år i Formel 1. Facit for 2019 bliver en niendeplads i konstruktør-VM med formentlig 28 point og et færre end i debut-sæsonen.

Søndagen byder næppe på point, da Kevin Magnussen kvalificerede sig som 15’er og Romain Grosjean som 16’er på Yas Marina Circuit.

Begge får dog en placering foræret til startgridden, når Valtteri Bottas degraderes til sidstepladsen grundet en ny Mercedes-motor.

Som solen gik ned over Abu Dhabi lørdag var Kevin Magnussen klart bedst hos Haas. Danskeren nåede Q2, mens Romain Grosjean lidt overraskende blev slået ud af Q1, og uddeler dermed en samlet lussing i den interne kvalifikationsduel for sæsonen på 13-8.

Magnussen fik ros af sin ingeniør på vej tilbage i pitten, efter han ‘kun’ var en tiendedel fra Daniil Kvyat på 14. pladsen og fire tiendedele fra Q3.

- Alt hvad du kunne få ud af den bil, konstaterede Gary Gannon.

- Jeg tror ikke, der var mere i den, lød svaret.

- Ja, det var en ret ren omgang.

Humøret var ganske godt hos Kevin Magnussen og Thomas Jørgensen efter tidtagningen. VF19'eren er bare ikke hurtigere. Foto: Jan Sommer

Under samtlige træninger tegnede det ellers til, at Romain Grosjean var hurtigst i Abu Dhabi. Men da det blev alvor, var han langsomst hos Haas i samtlige forsøg og klagede over, at grebet pludselig var forsvundet.

- Undskyld drenge. I fortjener bedre. Noget gik galt, sagde han efter exitten.

I slutningen af Q1 var det ved at gå helt galt for franskmanden, da Daniil Kvyat blev sendt ud foran ham med lidt for tæt margen. Grosjean måtte undvige og brokkede sig højlydt over radioen.

- Fuck, ikke igen. Jeg spandt nærmest i pitlane.

Dommerne så på episoden efter kvalifikationen, og den udløste en bøde på 5000 euro til Toro Rosso for en såkaldt unsafe release.

På pole-position søndag holder den seksdobbelte verdensmester Lewis Hamilton, som var to tiendedele foran sin teamkammerat Valtteri Bottas. Til løbet bliver Max Verstappen dog forfremmet til første startrække grundet finnens motorstraf.

Ferrari-fadæserne fortsætter. Slutningen af Q3 mindede om Monza, hvor ingen ville starte en omgang af frygt for at give en rival en slipstrøm.

Kevin Magnussen i aktion under årets sidste tidtagning. Foto: Jan Sommer

Charles Leclerc nåede ikke at få startet sit sidste forsøg, da tiden var løbet ud, før han var kommet rundt. Sebastian Vettel nåede det akkurat, men havde for kolde dæk og begik en kørefejl i første sektor.

Maskeret af den elendige Williams-racer er Mercedes-talentet George Russell ved at fuldføre en ganske imponerende rookie-sæson. Som den eneste på årets grid leverede han den perfekte kvalifikation sammenlignet med teamkammeraten.

Briten slog Robert Kubica 21-0. Sidste år vandt Fernando Alonso med de samme cifre over Stoffel Vandoorne.