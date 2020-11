Hør hans første hilsen fra hospitalet

Efter en vanvittig dramatisk dag, hvor Romain Grosjean mirakuløst blev reddet ud af sin brændende Haas-racer i Bahrains grandprix, blev franskmanden fløjet til hospitalet.

Her kunne lægerne til hele verdens lettelse senere kunne konstatere, at han var sluppet med trykkede ribben og lettere forbrændinger på hænder og ankler.

Og søndag aften kunne Haas-teamet så sende en hilsen fra ham ud på Twitter.

Her viser Kevin Magnussens teamkollega stort overskud og godt humør, mens han henvender sig til kameraet fra sin hospitalsseng.

’Hej alle. Jeg vil bare sige, at jeg er okay, i alt fald nogenlunde okay’, siger han og bevæger smilende sine indbundne fingre op og ned.

’Tusind tak for alle beskederne’, fortsætter han.

’Jeg gik ikke ind for halo for nogle år siden, men jeg synes, at det er den mest fantastiske ting, vi har bragt ind i Formel 1, og uden den ville jeg ikke være i stand til at tale med jer i dag’, lyder det lettet, før han udtrykker sin taknemmelighed overfor de mennesker, der hjalp ham – fra ulykke til video.

Det så voldsomt ud, da flammerne omgav franskmandens racer, men han slag billigt. Reuters/Kamran Jebreili/Ritzau Scanpix

’Tak til hele de medicinske hold på banen og på hospitalet. Forhåbentlig kan jeg snart skrive til jer og takke for beskederne og fortælle, hvordan det går, siger han og vinker igen med de indbundne fingre.

Romain Grosjean fik efter starten kontakt med Daniil Kvyat (Alpha Tauri), hvilket resulterede i, at Haas-raceren som en torpedo crashede gennem barriererne og flækkede i to, mens ild fik fat i benzintanken.

