Hold dig fra Hamilton

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Pas ekstra godt på Lewis Hamilton, han er ny i trafikken ...

Eller i hvert fald er det nyt for den syvdobbelte mester, at han ikke sidder i den bedste bil og har rivaler både foran og bag sig, når starten går!

Haas-teamchef Günther Steiner jokede med de to sammenstød, som Kevin Magnussen har haft med Mercedes-stjernen i denne sæson.

Faktum er, at de både i Spanien og senest i Canada kostede point for teamet, som ikke har været i top ti siden Imola i april.

- Jeg tror, at vi nok skal finde rytmen igen, men vi har haft fem løb, hvor vi burde have scoret point i de fire af dem. At gøre tingene markant anderledes hjælper heller ikke, for så går du baglæns, siger Günther Steiner.

Haas burde have haft 10-15 flere på nuværende tidspunkt, mener Günther Steiner. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Årsagerne er mange og forskellige, men reelt var det kun i Australien i denne sæson, at VF-22’eren ikke havde farten til point.

Kørerfejl, motorfejl, strategifejl og uheld har i stedet spillet ind.

- Hvad driftsikkerheden angår, arbejder Ferrari på det. De er ikke glade for, hvad der skete med os, og de er naturligvis i samme båd. De har samme motor og samme hybridsystem.

- Og jeg er sikker på, at Kevin ved, at når Hamilton er tæt på, så hold dig fra ham, for han kan tage noget fra dig. Der sker altid noget omkring og imod os. Alle kan se, at vi burde have 10-15 point mere, men det har vi ikke.

- Hvis og hvis hjælper dig ikke. Du kan kun holde humøret højt, og stemningen er god, fordi kvalifikationen som femmer og sekser (i Montréal, red.) var en god dag og vel udført.

Over for Ekstra Bladet understreger Steiner, at han ingen ønsker har om at ændre Kevin Magnussens aggressive tilgang til første omgang, hvor danskeren traditionelt er en af feltets bedste startere.

- Jeg siger altid, at jeg ikke kan fortælle en kører, hvordan han skal håndtere første omgang. De ved, hvad de laver. Det kan ske, og jeg tror, at Kevin nu ved: Nærm dig ikke Hamilton for tredje gang, siger Steiner i spøg tilsat en dosis alvor.

- For at være helt ærlig, så betalte vi også konsekvenserne begge gange.

Lewis Hamilton punkterede i Spanien ved kontakten med Kevin Magnussen, men slap uskadt fra den lille berøring i Canada. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

- Der kan ske så meget i en start, og hvis jeg siger, at de skal køre langsomt, så ved du, hvordan det ender, og nogle kører måske endda ind i dig. Jeg har været i det her game længe. Hold jer ude af problemer, siger jeg, men kan de garantere det? Nej. For du styrer ikke de 19 andre kørere.

I sidste ende er det sammenlignet med de sidste to-tre år et positivt problem at køre gentagne gange ind i forsvarende konstruktør-verdensmestre.

- Vi ved, at Mercedes er stærkere i løbet, men nu kæmper vi mod dem. At starte lige bag dem ville jeg ikke engang have drømt om sidste år, siger teamchefen.

De to berøringer med Lewis Hamilton i denne sæson har kostet Kevin Magnussen dyrt. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Undgåes for enhver pris

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): To motorfejl og flere koks internt på teamet er uden for Kevin Magnussens egen kontrol. Men den 29-årige danske Formel 1-kører ærgrer sig over nærkontakterne med Lewis Hamilton, som har haft store konsekvenser.

Både økonomisk i manglende pointbonus, men også sportsligt i begge mesterskaber, hvor formkurven går den forkerte vej.

- Vi har haft to kontakter i år. Første gang prøvede jeg at angribe ham, han havde lidt understyring, og jeg drejede formentlig ind lidt for tidligt. Den anden gang prøvede jeg ikke at angribe ham. Det var lidt mere uheld eller klodset. Det er noget, jeg gerne vil undgå, så jeg må efterlade lidt mere plads, siger Magnussen til Ekstra Bladet.

Umiddelbart har han ingen planer om at skrue ned for aggressiviteten.

- Det er ret normalt at have en smule kontakt lige i starten. I år har det bare været sådan, at selv den mindste kontakt har haft store konsekvenser.

- Da jeg ramte ham i Barcelona, punkterede vi begge, og i Canada mistede jeg noget af frontvingen. Var den del faldet helt af, ville det ikke have været et problem. Men jeg var tvunget til at pitte. Jeg tror ikke, at jeg skal ændre mig ret meget, men du ønsker aldrig at have kontakt. Nogensinde.

Farten på Silverstone om fredagen hos Haas var ikke just imponerende. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

Pointtørken handler ifølge Magnussen mest af alt om en dårlig periode, der nok skal vende.

- Jeg er ikke nedtrykt, fordi vi har en bil, der er konkurrencedygtig. Det er altid spændende at gå ind til en weekend, og humøret er højt, fordi vi ved, at der er en chance for at score point til hvert løb. Det gælder om at hænge i og være tålmodig.

- Seneste løb kvalificerede vi os fem og seks, så jeg synes ikke, at der er noget at bekymre sig over, siger Magnussen.

Vel at mærke i en bil, der i modsætning til rivalerne endnu ikke er opgraderet.

