Holder sig til: Pensionerede Alonso skal teste for McLaren

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Siden Fernando Alonso annoncerede sin beslutning om at fokusere sine kræfter andre steder end Formel 1 i 2019-sæsonen, har den 37-årige dobbelte verdensmester understreget, at han ikke nødvendigvis er færdig med Formel 1.

I Spanien er der en vis tro på, at han vender tilbage.

Døren står i hvert fald fortsat på klem efter onsdagens offentliggørelse.

Fernando Alonso skal rådgive teamets ingeniører og forholdsvist uerfarne kører-duo, rookien Lando Norris og Carlos Sainz.

Samtidigt kommer han også til at køre udvalgte tests for at støtte udviklingen af dette års MCL34 samt MCL35-raceren til 2020-sæsonen, meddeler teamet.

Ligesom finske Mika Häkkinen får han titel af McLaren-ambassadør.

- Jeg sagde, før jeg stoppede med at køre Formel 1, at jeg ser mig selv hos McLaren i lang tid. Så jeg er begejstret for denne nye rolle og muligheden for at holde mig tæt på team, som er mit åndelige hjem, udtaler spanieren, hvis store mål i år er Indianapolis 500.

Alonso vakte begejstring hos de lokale fans, da han tirsdag besøgte vintertesten i Barcelona.

Fernando Alonso kørte sit foreløbigt sidste grandprix i Abu Dhabi. Her kommer han gående med sin - og Kevin Magnussens - nu tidligere presseofficer Silvia Hoffer Frangipane. Hun er denne sæson blevet headhuntet til Ferrari som ny pressechef. Foto: Jan Sommer

