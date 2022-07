Holdindsats hjalp Kevin: - Stærkt arbejde

For andet løb i træk var der point på kontoen til Kevin Magnussen og Haas.

Godt hjulpet af heroisk forsvar fra teamkammeraten Mick Schumacher mod Mercedes-stjernen Lewis Hamilton sikrede den 29-årige dansker en syvendeplads i sprintkvalifikationen på Red Bull Ring og to point til kontoen.

Med hurtigere Sergio Pérez (Red Bull) og Lewis Hamilton (Mercedes) startende bagved på grund af brølere under fredagens tidtagning, var det på papiret urealistisk at holde fast i Haas-racernes placeringer som seks og syv, så der var efterfølgende glæde over slutte syv og ni ved ternet flag.

Det er samtidigt startplaceringerne til søndagens grandprix. Så godt så det ikke ud efter sidste træning, hvor Haas-racerne var langsomme.

- Jeg er faktisk rigtig glad. Jeg troede, vi havde tabt vores pace efter morgentræningen, hvor det virkelig ikke så særlig godt ud. Vi lavede de ændringer, vi kunne, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

I de særlige sprint-weekender bliver bilens setup låst fast under parc fermé-regler allerede om fredagen, så der kan kun pilles ved småting som frontvinge og differentialet.

- Men det virkede, og pace var tilbage i løbet. Ikke helt så hurtigt som Alpine med Ocon, men cirka derefter.

Kevin Magnussen forsøgte en tidlig overhaling på Esteban Ocon. Den lykkedes ikke, og franskmanden stak af foran. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen skylder en omgang til Mick Schumacher for sin syvendeplads. Danskeren kunne ikke holde fast i Esteban Ocon (Alpine) foran ham, men fordi Mick Schumacher lå inden for et sekund bagude, kunne tyskeren bruge sin DRS-vinge til effektive forsvar mod Lewis Hamiltons hurtigere Mercedes.

- Han var i stand til at holde Lewis i en stor del af løbet, men så tabte han DRS til sidst. Lige inden han blev overhalet, bad teamet mig om at falde tilbage, så han kunne få DRS igen. Men han blev overhalet lige der, så jeg nåede ikke rigtig at gøre noget ved det, sagde Kevin Magnussen.

- Det var rigtig godt. Det var en Mercedes og Lewis Hamilton, så det var stærkt arbejde at holde ham bag sig så længe.

- Jeg troede, Lewis vil flyve forbi, men han kæmpede med det længe, indtil Mick tabte DRS på mig. Desværre kom han forbi, men vi fik to point til teamet og nogle gode startpositioner til løbet.

Skulle Haas have reageret hurtigere og straks bedt Kevin Magnussen om at falde tilbage, da han rykkede fra sin teamkammerat?

Måske. I det optimale scenarie havde det udløst et enkelt point til Schumacher.

Omvendt er det en risikabel strategi, da Hamilton så ville have fået chancen for at avancere yderligere, og Haas kunne have endt med et point i stedet for to, hvilket også var pitvæggens tankegang.

Mick Schumacher kæmpede en brav kamp mod Lewis Hamilton i det meste af sprintløbet. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Begge Mercedes crashede under tidtagningen, og Lewis Hamilton gav problemer med styringen skylden for, at han var så længe om at overhale Schumacher.

- Ferraris motorkraft er bare for meget for os i øjeblikket. Så det var ikke det sjoveste løb, men vi følte os ikke så hurtige. Jeg tror, der var noget galt med bilen, sagde briten.

Selv om pointet glippede var Mick Schumacher ved godt mod.

- Kampen mod Lewis var sjov. Det var overraskende, at jeg kunne kæmpe mod ham så længe, og selv den Red Bull bag os, var ikke så meget hurtigere, så det var en god fornemmelse.

Til søndagens løb har Haas som mål at kæmpe mod Esteban Ocon (Alpine) om syvendepladsen, men de forventer, at Lewis Hamilton stikker af, så uden uheld er ‘best of the rest’ det bedst mulige resultat.

Efter sprint-kvalifikationen var hele syv kørere hos stewards under mistanke for ulovlig kommunikation under den anden formationsomgang, men det førte ingenting med sig.

