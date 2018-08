Holdt i live med pumpe: Nu er der godt nyt for F1-legende

Niki Lauda blev i syv dage holdt i live med en pumpe, inden det lykkedes at finde en tysk donor

Så er der endelig godt nyt fra Niki Laudas sygeseng på hospitalet i Wien. Siden lørdag klokken 12 har formel 1-legenden selv trukket vejret uden teknisk hjælp og med den lunge, han fik transplanteret torsdag.

Det er tyske Bild, der med østrigske ’oe24’ som kilde, kan videreformidle den gode bulletin fra Østrig, men – og der er et par meget store men’er: Kampen for overlevelse er langt fra slut. Den er først lige begyndt.

For nok er den 69-årige tredobbelte verdensmester (1975, 1977 og 1985) ude af den kunstige koma, han blev anbragt i efter haste-transplantationen, hvor østrigeren fik indopereret en lunge fra en nys afdød tysker. Lauda er ifølge ’oe24’ ved bevidsthed, men der resterer nu et slidsomt og langvarigt genoptræningsforløb, der kommer til at vare adskillige måneder.

De første tre måneder er især kritiske, fordi det netop er i fasen umiddelbart efter operationen, at kroppen kan afstøde den nye lunge. Lungeoperationer kræver, at organerne fjernes umiddelbart efter donorens død og hurtigt indopereres. Ifølge det østrigske medie blev lungen fundet i Tyskland onsdag aften og bragt til hospitalet i Wien ved midnatstid, hvorefter Niki Lauda torsdag blev opereret.

Lægerne har erklæret sig tilfredse med forløbet af operationen, der efterlod den 69-årige i en særdeles kritisk tilstand, som dog blev stabiliseret. Det har kirurgen, der udførte transplantationen, Dr. Walter Klepetko fra Allgemeinen Krankenhaus i Wien over for Bild.

Niki Lauda pådrog sig under ferie på Ibiza en sommerforkølelse, der udviklede sig til lungebetændelse. Den 69-årige blev derpå i al hast med privat jet fløjet hjem til Wien.

Dr. Klepetko forklarer til Bild:

- Det hastede. Herr Lauda er i syv dage blevet holdt i live med en pumpe, hvorunder patienten var ved fuld bevidsthed.

