Holdt tilbage af Kevins aflagte bil

Siden debuten hos Haas har Mick Schumacher domineret sin teamkammerat Nikita Mazepin.

Hvis tyskeren har været klar til kvalifikation, er det endnu ikke lykkedes russeren at køre en hurtigere omgang. Kun to gange er Mazepin sluttet bedst under løb af de to rookier.

Så stor forskel havde de færreste forudset ikke mindst, fordi Mick Schumacher i hele sin juniorkarriere var en notorisk langsom starter.

Russeren har undskyldt sig med en tungere bil og giver i den seneste udgave af F1-podcasten ‘Beyond the Grid’ den fulde forklaring.

Først skulle han trækkes med Kevin Magnussens aflagte og godt brugte chassis fra 2020-sæsonen, som var så medtaget og opførte sig underligt, at han foretrak et tungere reservechassis.

Tungere grundet reparationer og dertilhørende karbon-lapper.

For at spare penge er så mange dele som muligt hos Haas videreført til denne sæson.

- På grund af den forfærdelige ulykke i Bahrain med Romain brændte det ene chassis, og kun Kevins blev videreført, fortæller Nikita Mazepin.

- Vi testede begge med det samme chassis, men lige siden jeg fik Kevins gamle - fra første træning i Bahrain - føltes det bare ikke rigtigt. Der er ingen videnskabelige beviser, men det føltes ikke normalt, og jeg kunne ikke køre det. Bilen var bare ukontrollerbar, og jeg havde ingen selvtillid i den, siger Mazepin.

- I Monaco byttede vi chassis første gang. Og det var tydeligt, at mit gamle chassis ikke var så godt, som alle andre tænkte.

Da Mick Schumacher kørte i det gamle chassis, resulterede det rent faktisk i en så stor ulykke i tredje træning, at han ikke blev klar til tidtagningen.

- Vi havde et tredje chassis, som var noget tungere. Jeg foretrak det, fordi følingen var bedre, selv om det af fysiske grunde var langsommere, fortæller russeren.

Som ventet og tidligere annonceret fortsætter duoen hos Haas. Foto: LAT/Haas F1 Team

Herfra blev Kevin Magnussens aflagte skrottet, og der blev produceret et nyt, som har været i brug siden Belgiens Grand Prix i august.

- Det nye føles ikke anderledes, det er bare hurtigere, fordi det er lettere, siger Mazepin, som dog aldrig var i kontakt med sin forgænger.

- Alt nyt i Formel 1 er bedre. Autodele bliver slidt. Hans chassis var nyt i starten af sæsonen og blev ældre, som sæsonen skred frem. Men jeg har faktisk aldrig mødt hverken Kevin eller Romain i mit liv, så der var ikke en mulighed for at tale med ham om det, siger han.

Nikita Mazepin er en del af en udvikling, hvor op mod en fjerdedel af næste års kørere kommer fra en rig baggrund eller har seriøst mange penge i ryggen.

Russeren gør sig ingen tjenester, hvis han ønsker at ændre sit image som en forkælet milliardær-søn. Denne kommentar kan meget vel gå sin sejrsgang på internettet, og mange mindre bemidlede, men mere talentfulde racerkørere vil være uenige med ham.

- Jeg ville ikke sige, at jeg elsker at køre, konstaterer russeren ...

- Jeg elsker naturligvis, hvad jeg laver. Men for mig er sporten ikke sjov. Det er et job, som giver en meget, og det fantastisk at kunne vokse som menneske og atlet, siger han.

Før Ruslands Grand Prix bekræftede Haas-teamet, at både Mick Schumacher og Nikita Mazepin fortsætter på teamet i 2022. For så vidt er der ingen nyhed i det, for det har ligget fast siden sidste år, men der er i løbet af sæsonen blevet sat mange rygter i søen om begge.

Teamchef Günther Steiner udtaler:

- Vi vidste, at vi ønskede kontinuitet i 2022.

- Jeg har ikke på noget tidspunkt talt med andre kørere, siger han.

Oprindeligt var planen at bekræfte dem på Monza, men de sidste signaturer manglede. Ferrari har nemlig en langtidskontrakt med Mick Schumacher, og de råder nu over et sæde hos Haas. Tidligere kunne italieneren placere en kører hos Alfa Romeo, men det privilegium har de ikke længere.

Bekræftet til 2022 Mercedes: Lewis Hamilton og George Russell Red Bull: Max Verstappen og Sergio Pérez Ferrari: Charles Leclerc og Carlos Sainz Jr. McLaren: Lando Norris og Daniel Riccardo Alpine F1: Fernando Alonso og Esteban Ocon Alpha Tauri: Pierre Gasly og Yuki Tsunoda Williams: Nicholas Latifi og Alexander Albon Aston Martin: Sebastian Vettel og Lance Stroll Haas: Mick Schumacher og Nikita Mazepin Alfa Romeo: Valtteri Bottas og ? (Guanyu Zhou er favorit)

