Hollywood-stjerne investerer i F1-team

En investor-gruppe med Ryan Reynolds som galionsfigur køber 24 procent af Alpine F1 Team for halvanden milliard kroner

Formel 1’s popularitet og værdien af holdene har kurs mod skyerne, hvilket blev understreget mandag morgen med nyheden om, at en investorgruppe skyder halvanden milliard kroner (200 millioner euro) ind i Alpine F1 Team.

Investorgruppen - som består af Otro Capital, RedBird Capital Partners og Maximum Effort Investments - får 24 procents ejerskab for det beløb.

Hver især har de også interesser i en række andre underholdningsindustrier og sportsgrene; blandt andet fodboldklubberne AC Milan, Liverpool, Toulouse og Wrexham, Boston Red Sox i MBL, Dallas Cowboys i NFL, Pittsburgh Penguins i NFL og et Nascar-team.

Både Rob McElhenney (t.v.) og Ryan Reynolds (t.h.) er med i investorgruppen. De fejrer her Wrexhams oprykning til League Two. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

Hollywood-stjernen Ryan Reynolds står i spidsen for Maximum Effort Investments som kollegaen Michael B. Jordan (Creed, Black Panther m.fl.) også er en del af.

Værdien af hele Alpine F1 Team fastsættes til godt seks milliarder kroner (900 millioner dollar) med denne investering, som skal hjælpe med at sikre sportslige mål.

Renault er hovedaktionær i Alpine F1 Team. Siden de købte teamet fra Enstone i 2016, har målet været sejre og mesterskaber som tilbage i 2005-2006-sæsonerne.

Foreløbigt siden comebacket er det kun blevet til en sejr - lidt heldigt - i 2021 i Ungarns Grand Prix.

I denne sæson ligger holdet lidt i ingenmandsland som femmere i konstruktør-VM, men et pænt stykke fra Red Bull, Mercedes, Aston Martin og Ferrari.

Investeringer i teamet

Alpine CEO Laurent Rossi begrunder beslutningen om at rejse kapital således:

- De kommer med ekspertise til at booste vores medie- og marketingstrategi, som på lang sigt vil hjælpe vores sportslige resultater.

- Trinvist vil indtægterne blive geninvesteret i teamet for at accelerere vores bjergbestiger-plan, hvis mål er at matche topholdenes faciliteter og udstyr, siger Rossi.

Investeringen er udelukkende i F1-teamet med base uden for Oxford og ikke Renaults motorafdeling i franske Viry-Châtillon.

