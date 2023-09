Hug til F1-drømmen: Kæmpe konsekvenser

Frederik Vestis mesterskabsdrømme led et alvorligt knæk i Italien

MONZA (Ekstra Bladet): Når en racerkører beholder sin hjelm på uden for cockpittet, ved man, at den er gal.

Frederik Vesti havde den stadig på, da han til fods vendte tilbage til Prema-lejren, mens F2-løbet stadig var i fuld gang.

For tredje gang i træk scorede han ingen point søndag. Denne gang blev en rival straffet for at skubbe ham af, men det kan man ikke se i stillingen.

Hans føring i det mesterskab, der skulle åbne døren til Formel 1, er forduftet. Théo Pourchaire fører med 25 point før sæsonfinalen og skal totalfloppe i Abu Dhabi, før Vesti har en chance for at overhale.

Efter at have sundet sig indvilgede Frederik Vesti i at evaluere med Ekstra Bladet.

- Jeg fik en rigtig god start, indledte han.

For tre løbsweekender siden cruisede Frederik Vesti mod mesterskabet. Nu skal der ske mirakler i Abu Dhabi, før han sikrer titlen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg er kommet op på en femteplads, og ude af sving fem kan jeg se et kæmpe hul.

- Hvis man skal køre side mod side, kræver det respekt. Og det blev ikke vist i dag på nogen måde. Jeg kom op på siden af ham og blev kørt lige ud på græsset. Det er vådt, jeg snurrer og rammer barrieren. Ja, der er ikke mere at sige end det. Jeg har forpligtet mig til det hul, der var der.

- Den påkrævede respekt blev ikke vist. Og det ender mit løb. Selvfølgelig er der store følelser involveret. Jeg vil det her mere end nogen anden. Og jeg vil vise hele verden, hvor dygtig jeg er.

- Vi kører over 300 km i timen, og det går galt nogle gange. Hvis man vil vinde, tager man chancer. Nogle gange er de valg, man tager, forkerte. Hvis jeg vidste, at jeg ville blive kørt ud i græsset i dag, havde jeg selvfølgelig ikke kørt derhen. Men det forventer man ikke, når man kører side om side.

Efter sejren lørdag fik Vesti en drømmestart søndag - som hurtigt blev til et mareridt. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rivalen Roman Stanek fik en tidsstraf for forseelsen, hvilket ikke hjælper Vesti.

Et lyspunkt

Lørdagens dominerende sprintsejr er lyspunktet i tre barske løbsweekender. Her mindede Vesti både Mercedes og resten af paddocken om sit potentiale.

- Vi har farten, vi har bilen, og jeg har talentet til at vinde mesterskabet. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der er i tvivl om. Men de sidste weekender har selvfølgelig været virkelig svære. Og har også været med til at ødelægge den føring, jeg havde i mesterskabet.

- Små, små fejl. Som har kæmpe konsekvenser. Nu glæder jeg mig til at komme hjem og nulstille. Og så kigge frem mod Mexico i Formel 1, siger Vesti.

Her skal han køre en fredagstræning i stedet for George Russell eller Lewis Hamilton.