Hug til 'fjollet' F1-ide: - Desperat og forkert

Planen om at starte Formel 1-sæsonen for lukkede døre i Østrig i den første weekend af juli og klemme 15-18 grandprixer ind før jul, falder ikke i god jord hos Paul Hembery, som fra 2011-2017 var ansvarlig for dækproducenten Pirellis engagement i motorsportens fineste klasse.

Ideen er både ‘desperat’ og ‘forkert’, siger han i et interview med den spanske sportsavis Marca.

Ti af sæsonens 22 grandprixer er foreløbigt enten aflyst eller udskudt, og Hembery mener, at tiden er kommet til at aflyse sæsonen som helhed og fokusere på fremtiden.

- Europa er lukket, så enhver idé om at have løb i juli er fjollet på grund af de mange ubekendte. Erklæringen fra F1 burde have været en aflysning af sæsonen og at arbejde på en plan B. Det handler om penge og overlevelse, ligesom enhver virksomhed. Formel 1 er ikke immun, siger han.

Paul Hembery (t.v.) i selskab med Red Bulls teamchef Christian Horner. Foto: Michel Euler/Reuters/Ritzau Scanpix

Faktisk tror Hembery ikke, at F1’s omrejsende cirkus kommer i gang, før der findes en vaccine mod corona.

- Formel 1 er en multinational og multikulturel sport, der selv i en begrænset udgave bringer tusindvis af mennesker rundt i verden. De slap fra Australien på yderste mandat. Løsningen er introduktionen af en vaccine, og den er vi meget langt fra. Måske ved Formel 1 allerede, at der næsten intet håb er om, at denne kalender vil ske, mener den tidligere Pirelli-chef.

