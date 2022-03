Hug til Kevin: Han taber den vigtigste kamp

Kevin Magnussens F1-makkere har været lidt af hele paletten.

Der var de erfarne som Jenson Button og Romain Grosjean, og så var F1-nybegynderen Jolyon Palmer hos Renault.

Nu skal han prøve kræfter med legendesøn Mick Schumacher, der har en enkelt sæson under bæltet, og det bliver en svær opgave for Magnussen, som han til slut vil tabe til tyskeren, lyder vurderingen fra Alpha Tauris teamchef Franz Tost.

- Mick hører for mig til blandt de største talenter, og det vil han også vise, siger han i et videointerview med tyske Sport.de.

- Sidste år skulle han lære han lære det at kende, og man har brug for tre år for at komme ind i det. Det ønsker kørerne ikke at høre, men sådan er det.

- Mick skal holde Magnussen under kontrol. Han skal slå ham og være hurtigere end ham. Det vil han også gøre, måske ikke fra starten, men i hvert fald i slutningen af sæsonen. Mick har en stor fremtid foran sig.

Næve mod næve for østrigske Franz Tost og tyske Schumacher. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Tyskeren svarer på diplomatisk og venlig vis, når talen falder på den tilbagevendte dansker.

- Han har været en del af holdet i fire år, og så var han væk et år. Men alle på holdet kan lide ham. Følelsen på teamet er rigtig god, og han er god at måle sig med, så det er kun positivt lige nu, siger han ifølge F1.com.

- Jeg har muligheden for at vise, hvordan jeg håndterer presset.

Haas-teamchef Günther Steiner mener også, at det er godt for Schumacher at få noget modspil fra en mere rutineret kører.

Magnussen har seks fulde sæsoner i verdens bedste motorsportsklasse, og nummer syv starter denne weekend, når sæsonen åbner i Bahrain.

