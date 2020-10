Hülkenback: Chok til F1-kval

Nico Hülkenberg blev hastet ind som afløser for sygdomsramte Lance Stroll i kvalifikationen til Eifels Grand Prix, hvor Kevin Magnussen nåede Q2 for tredje gang i år

Al fokus på tidtagningen centrerede sig om manden, som kommer til at starte Eifels Grand Prix allersidst!

Lance Stroll var så syg, at Racing Point måtte haste Nico Hülkenberg ind som vikar for anden gang i denne sæson. Heldigvis for dem skulle han i denne weekend være tv-ekspert i Köln og var derfor kun en kort køretur fra Nürburgring.

Tyskeren nåede frem et par timer, før det gik løs og kunne efter negativ coronatest trække i den lyserøde kørerdragt.

Han kvalificerede sig sidst og var et sekund fra Sergio Pérez i den anden Racing Point, men ikke desto mindre en hæderlig indsats uden en eneste omgang under træning.

Kevin Magnussen nåede Q2 for tredje gang i denne sæson. En overgang så det ud til, at han ville forbedre Haas’ bedste kvalifikationsresultat i år - Romain Grosjeans 14. plads til det andet løb på Silverstone - da han lå foran begge Alpha Tauri.

Men det var, mens midterfeltet var på brugte dæk, og på friske kunne danskeren ikke matche rivalerne.

Han starter 15’er søndag med Romain Grosjean ved siden af på 16. pladsen.

Den interne kvalifikationsduel hos Haas står nu 6-5 i dansk favør. Franskmanden havde lidt udfordringer med at holde alle fire dæk inden på banen og fik et par tider slettet.

Han var godt tre tiendedele efter sin danske kollega.

Valtteri Bottas fortsætter sin fremgang og scorede pole-position foran Mercedes-teamkammeraten Lewis Hamilton.

Kevin Magnussen kunne ikke holde de to Alpha Tauri bag sig i det andet og afgørende forsøg i Q2. Danskeren søndag som nummer 15. Foto: Bryn Lennon/Ritzau Scanpix

Charles Leclerc var lørdagens store overraskelse, idet Ferrari-køreren formåede at splitte de to Red Bull og starter firer.

Til sammenligning missede Sebastian Vettel endnu en Q3 og starter løbet som 11’er.

Renault viser igen styrke med Daniel Ricciardo på sjettepladsen og Esteban Ocon som syver.

Alt tyder på, at løbet bliver interessant, for holdene går blindt ind til det efter at have misset fredagens træninger. Samtidigt bliver det endnu køligere, så manglende greb vil betyde, at der formentlig kommer crashes. En safety-genstart undervejs vil også være en kæmpe udfordring for kørerne, når dækkene køler.

