Hülkenberg straffet: Frataget chok-resultat

Nico Hülkenberg får alligevel ikke lov til at starte i første række til Canadas Grand Prix.

Efter den sensationelle andenplads under de tricky og skiftende forhold i Montréal blev han kaldt til stewards for at have kørt for hurtigt under rødt flag.

De idømte ham tre strafplaceringer til søndagens grandprix, så han i stedet starter femmer.

Ligesom Hülkenberg krydsede målstregen, kørte Oscar Piastri galt og satte sessionen på standby.

På vej tilbage til gridden var der store forvirring hos tyskeren, om han kørte for hurtigt eller for langsomt i forhold til, hvad han måtte.

Normalt udløser forseelser under rødt flag ti strafplaceringer, men stewards fandt, at der var en række formildende omstændigheder og nøjedes med tre.

Noget lignende skete for Daniel Ricciardo til Australiens Grand Prix i 2018.

Stewards bemærkede, at reglerne er klare, så en straf kunne ikke undgåes.

- Slutningen på dagen var tydeligvis ikke så god som tidligere. Det er naturligvis en skam ikke at skulle starte i første række. Jeg er nødt til at leve med konsekvenserne, siger Nico Hülkenberg.

Det bliver i stedet Fernando Alonso, som skal starte ved siden af Max Verstappen. Foto: Dan Mullan/Ritzau Scanpix

Teamchef Günther Steiner var også skuffet.

- Straffen skal ikke tage noget fra, hvad vi opnåede - i vores hoved blev vi toere. Ja, der blev lavet en fejl, og ja der blev kørt for hurtigt, men vi skal også indregne, at ingen var i fare, da Nico kørte for sig selv. Vi er nødt til at leve med det.

- Kevin var lidt uheldig med ikke at komme videre fra Q2, han havde trafik på sine hurtige omgange. Vi skal se på vores fart i løbstrim, men forhåbentlig kan vi hente nogle point, siger Steiner.

Flere straffe blev uddelt efter tidtagningen.

Carlos Sainz, Yuki Tsunoda og Esteban Ocon fik alle tre strafplaceringer for at komme i vejen for andre.

Det udløser en enkelt bonusplacering til Kevin Magnussen, som bliver forfremmet fra 14. til 13. pladsen.

