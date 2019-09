Hülkenbergs Haas-flirt: - Jeg er ikke desperat

SINGAPORE (Ekstra Bladet): En konstellation af Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen hos Haas fra 2020 så henover sommeren ud til at være meget tæt på at blive til virkelighed.

I sidste ende kunne parterne bare ikke blive enige inden for den tidsramme, som Gene Haas og Günther Steiner ønskede.

- Haas var bestemt en mulighed, og vi talte sammen. Det er ingen hemmelighed. I det her tilfælde kunne vi bare ikke mødes og blive enige om en aftale, siger den 32-årige tysker til Ekstra Bladet.

Annonceringen af Romain Grosjean som makker til den snart tidligere Renault-kørers yndlingsdansker kom derfor ikke som en overraskelse.

- Jeg er ikke skuffet, fordi jeg jagtede ikke den aftale, og vi satte os ikke ned med Haas. Så det er konsekvensen, siger han.

Ligesom Haas-ledelsen ønsker Nico Hülkenberg ikke at gå i detaljer med forhandlingerne henover sommeren. Men i modsætning til Günther Steiner understreger tyskeren, at han også havde krav til sin næste arbejdsgiver.

Efter en helt karriere på midterhold med en afsluttende fyreseddel fra et fabriksteam er prioriteten ganske vist stadig Formel 1, men ikke for en hver pris.

- Lige så meget som jeg ønsker at fortsætte i Formel 1, skal det give mening for mig. Det skal være den rigtige aftale. Jeg er ikke desperat for at blive her og tager ikke hvad som helst. Jeg mener det generelt og ikke for vise disrespekt for Williams eller selv Haas, siger han.

