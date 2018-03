Hurtigst nogensinde: Red Bull knuser testrekord

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Hurtigste Formel 1-kører rundt på det nuværende layout af Circuit de Barcelona-Catalunya var indtil onsdag Felipe Massa, som i 2008 under test brugte 1.18,339 minutter på at føre sin Ferrari rundt på den 4,665 km lange bane.

Alle forventede, at den rekord blev slået i fjor.

Men der skulle ny belægning og en altid storsmilende australier på de nye hypersoft-dæk, før det skete.

Onsdag middag var Red Bulls Daniel Ricciardo endda tæt på at bryde 1,18-grænsen med tiden 1.18,047 minutter.

- Jeg er glad for bilen. Vi skal stadig forbedre vores kvalifikation, men vi er stærkere der end i fjor. Jeg ville gerne have brudt ned til 1,17, men hellere gemme det til løbet, sagde Ricciardo foran et stort presseopbud ved Red Bulls garage.

Daniel Ricciardo satte uofficiel banerekord. Foto: AP

Begge Mercedes-kørere var også tæt på med tider, som understreger, at der bliver holdt igen.

Lewis Hamilton kørte 1.18,400 minutter på ultrasoft.

Men til gengæld 1.18,752 min. på supersoft og 1.18,945 minutter på medium. Springet mellem de dæktyper er større end et lille halvt sekund.

Med andre ord har ingen vist sin hånd.

En officiel banerekord skal sættes under løb, så den tilhører stadig Kimi Räikkönen, som i 2008 kørte 1.21,670 minutter på vej mod sejren.

Kevin Magnussens teamkammerat Romain Grosjean blev noteret for dagens ottendebedste tid: 1.20,327 minutter på softdækket. Mens banen stadig var på sit varmeste, kom der efterfølgende supersoft-dæk på uden forbedringer af tiden. Hvilket tyder på, at der var noget mere benzin i tanken.

Ti kg koster godt 0,3 sekunder pr. omgang her.

Banen og kørerne var langt hurtigere i forhold til tirsdag, hvor Kevin Magnussen sad bag rattet. Tirsdag kørte danskeren 1.21,298 minutter, mens der onsdag var 13 ud af 14 kørere under 1,21 minutter.

Andre højdepunkter - eller lavpunkter om man vil - var det hverken en stor dag for McLaren eller Haas. Begge flittige til at begynde med, men de tilbragte eftermiddagen med at reparere hver sit olielæk og kom først ud til allersidst.

Romain Grosjean nåede 78 omgange - heraf de 64 inden frokost.

Fernando Alonso blev noteret for 57 - de 46 kørt fra morgenstunden - og endnu en træls dag for McLaren, som kæmper med at få implementeret den nye Renault-motor.

Også Williams samt Toro Rosso-Honda præsterede at gå i stå, mens Saubers rookie Charles Leclers stoppede træningen før tid ved at parkere i en grusgrav …