Hustruen svarer igen: - Det er Michaels ønske

I snart seks år har omverdenen intet eller kun meget sparsomt hørt om Michael Schumachers tilstand.

Den syvfoldige Formel 1-verdensmester har efter sin skiulykke i december 2013 lidt efter en alvorlig hovedskade, men ellers har familien holdt kortene tæt til kroppen.

Schumacher har kun få gange forladt familiens palæ ved Genèvesøen, og hans tidligere manager Willi Weber anklagede tidligere på måneden i en dokumentar på tv-stationen RTL familien for at skjule Schumacher og sandheden om hans tilstand for offentligheden.

Men den påstand afviser corinna Schumacher nu. I et interviem med magasinet She's Mercedes fortæller hun nemlig, at grunden til, at ingen får hendes mand at se sker ud fra et ønske fra ham selv.

- Han er i de bedste hænder, og vi gør alt for at hjælpe ham.

- I må prøve at forstå, at vi følger Michaels ønske om at holde hans helbred hemmeligt.

- I kan være sikre på, at han er i gode hænder, og at vi gør alt, der er menneskeligt muligt, for at hjælpe ham.

- Vær søde at forstå, at vi følger Michaels ønsker og holder - som vi altid har gjort - et emne som helbred en hemmelighed, siger Corinna Schumacher.

Den hemmelighed har de altså holdt på i snart seks år. Heller ikke sønnen Mick, der som kører i Formel 2 er i mediernes søgelys, har fortalt noget om sin far og dennes tilstand.

Der har gennem årene været mange rapporter fra folk, der har været mere eller mindre tæt på familien, der dog aldrig har bekræftet noget.

Senest har Schumacher været i behandling i Paris, hvor tyskeren angiveligt skulle være forsøgt behandlet med stamceller. Her berettede en sygeplejerske, at den nu 50-årige Formel 1-legende er ved bevidsthed - hvilket også stemmer overens med hustruens oplysning om, at Schumacher er i stand til at kommunikere ønsker ud.

Michael Schumacher holder - lidt endnu i hvert fald - rekorden for flest verdensmesterskaber i Formel 1. Syv af slagsen nåede han i en karriere, der også bød på 91 sejre og 68 pole positions.

Lewis Hamilton har med to grandprixer tilbage allerede sikret sig sin sjette VM-titel. Han er oppe på 83 sejre og har 87 pole positions.

