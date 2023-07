Hvad skete der lige? F1-chok på stribe

Efter en skrækkelig sæsonstart kvalificerede McLaren sig to og tre på Silverstone, mens Sergio Pérez røg ud i Q1, og Kevin Magnussens Ferrari-motor stod af

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): En lille quiz!

Hvem har i de seneste fem grandprixer kvalificeret sig P20, P11, P12, P15 og nu P16 til Storbritanniens Grand Prix?

Kevin Magnussen tænker du måske. Danskeren er i gang med sin dårligste sæsonstart nogensinde, men der er andre, som har haft endnu større problemer på den enkelte omgang.

Placeringerne tilhører Sergio Pérez, som vel at mærke kører for Red Bull. Nu ville Max Verstappens resultater alene være nok til at slå Mercedes i konstruktør-VM, men Red Bull forventer forståeligt mere af sin mexicaner i RB19’eren.

Det er trods alt ikke en Haas, han kører rundt i.

Alligevel har Nico Hülkenberg været flere gange i Q3 i år end Checo Pérez!

Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Statistikken blev forværret lørdag på Silverstone under tricky og tørrende forhold.

Annonce:

Kevin Magnussen starter sidst søndag. Han var noget mere konkurrencedygtig lørdag efter at have skiftet til Hülkenbergs setup. De lå og vekslede mellem at være en tiendedel oppe på hinanden i begyndelsen, mens banen var meget fugtigt.

Men så stod Ferrari-motoren pludselig af, og Magnussen måtte parkere den ude på banen, hvilket udløste et rødt flag.

Banen blev meget mere tør, mens den strandede Haas blev hentet af et fejeblad.

Her holdt Sergio Pérez forrest i køen med faldende dæk-temperaturer og var den første til at sætte en tid på et tidspunkt, hvor banen bare blev hurtigere og hurtigere.

Hans omgang rakte ikke til mere end 16. pladsen og exit i Q1 i sin suveræne Red Bull.

Chokresultaterne stoppede ikke der.

En uventet trio i front. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Max Verstappen (Red Bull) slår ingen i øjeblikket. Selv om det holdt hårdt snuppede han pole-position.

Men bag ham til hjemmepublikummets enorme begejstring scorede Lando Norris og Oscar Piastri de næste placeringer foran Ferrari og Mercedes.

McLarens seneste store opgraderinger fungerer!

- Max ødelægger altid det for os andre, grinede en meget glad Lando Norris efterfølgende.

Annonce:

Humøret var nået højere end til vintertesten i Bahrain, hvor de var ringeste hold.

McLaren var flyvende på hjemmebane. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Efter sin fornemme fredag holdt Alexander Albon (Williams) også godt fast med en ottendeplads.

Nico Hülkenberg var tæt på Q3, men måtte nøjes med 11. pladsen.

Også Lance Stroll (Aston Martin) skuffede med en 12. plads. Aston Martin er dog ikke så hurtigt som først på sæsonen, hvilket Fernando Alonso understregede med sin niendeplads i tidtagningen.

Kevin Magnussen står foran en kontrakt-forhandling. Bliv klogere her: Ny kontrakt? Plejer at tage fem minutter