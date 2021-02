Romain Grosjean var først imod, at halo'en blev indført i Formel 1, men er i dag glad for det

Romain Grosjeans Formel 1-karriere fik en brat afslutning to løb før forventet, da han i slutningen af november kørte i væggen med 221 km/t.

Racerens halo, en sikkerhedsbøjle placeret foran kørerne over cockpittet, var ifølge Grosjean selv helt afgørende for, at han kunne gå fra ulykken.

Romain Grosjean stod for en af de mest voldsomme ulykker i Formel 1's historie. Efterfølgende priser han sig lykkelig for halo'en. Foto: Bryn Lennon/Ritzau Scanpix

Halo'en blev indført i 2018, efter Grosjeans franske landsmand Jules Bianchi døde i 2015 som følger af skader fra en ulykke inden det japanske grandprix året inden.

- Jules Bianchi reddede mit liv takket være halo'en, siger Grosjean i en tv-dokumentar om det voldsomme crash af franske Canal+ ifølge Le Point.

Den tidligere Haas-kører var dog imod halo'en, inden den kom på F1-racerne.

- Jeg var absolut imod at indføre halo. Hvilken idiot jeg var!

- Jules reddede mit liv og mange andre køreres liv, og jeg vil altid være ham taknemmelig for det.

Franskmanden kunne på mirakuløs vis selv komme ud af raceren og ud af ilden. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Der gik 28 sekunder, fra at Grosjean kørte galt, til at han var ude af bilen og flammehavet.

Undervejs nåede han at tro, at han skulle dø.

Franskmanden fortæller her, hvordan han oplevede samtlige 28 sekunder:

