Hungaroring er Christian Lundgaards yndlingsbane. Danskeren fra Renaults talentakademi vandt her både i fjor og forfjor, og under de skiftende forhold var der egentlig dækket op til ny pointhøst.

Men hovedløbet blev en kort fornøjelse.

I angreb på Luca Ghitto trak italieneren meget sent til siden og kørte Lundgaard af, så gummiet skrællede af ART-raceren.

- Hvis det ikke er farlig kørsel, ved jeg ikke, hvad fanden det er, fnyste han over radioen.

Dommerne var ikke enige og kaldte det en racing-hændelse, om end danskeren måtte udgå grundet kontakten.

Problemerne begyndte allerede under den våde kvalifikation.

Mens flere af kollegaerne brokkede sig over intet at kunne se, elskede Lundgaard forholdene. Han dominerede tiderne, som den optørrende bane bare blev hurtigere og hurtigere.

Så traf løbsledelsen en af de beslutninger, som ikke hører hjemme i en sport, hvor deltagerne betaler 9-18 millioner kroner for en sæson.

Fire minutter og seks sekunder stod der på uret, da sessionen blev stoppet for anden gang, mens en strandet racer skulle fjernes.

Selv om der var masser af tid til to flyvende omgange på et tidspunkt, hvor kvalifikationen reelt først skulle til at gå i gang, valgte man ikke at genstarte den.

Det gik ud over blandt andre Christian Lundgaard, men også nummer et i stillingen Robert Shwartzman.

Russeren formåede dog med blændende kørsel og en alternativ strategi at køre sig fra 11. pladsen til sejr. Ferrari-junioren fører mesterskabet suverænt, mens Lundgaard falder til tredjepladsen.

I F3 mistede Frederik Vesti terræn i den interne teamduel hos Prema, hvilket i det store billede også er mesterskabskampen.

Med det yderste af neglerne og i allersidste forsøg i den våde udsatte kvalifikation formåede Vesti at sætte en omgang sammen, da det gjaldt og kvalificerede sig som nummer fire.

Det faldt faldt sammen i første sving i den kaotiske start, hvor forholdene egentlig var til regndæk, men banen tørrede så meget, at alle startede på slicks.

Fra pole-position udgik Aleksandr Smolyar, og det samme gjorde Vesti, da Calan Williams kom på tværs og kørte ham af banen.

Sprintløbet endte uden point for begge danskere. Når man starter bagerst på en bane, hvor der kun kan overhales et sted, er man prisgivet.

Den pointløse weekend sender Vesti fra anden- til sjettepladsen i den samlede stilling.

Supportløbene holder en uges pause sammen med Formel 1 og er herefter klar til to afdelinger i træk på Silverstone.

