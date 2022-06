Hvor kom den fra? Chok-kval fra Haas

Vejrguderne har truet kvalifikationen til Canadas Grand Prix, siden Formel 1-cirkusset ankom, og de skuffede ikke, da det blev alvor.

Sikke et hæsblæsende drama under våde, kolde og svære betingelser på Circuit Gilles Villeneuve, hvor straffen for selv de mindste fejl var hård.

Spørg bare Sergio Pérez.

Mexicaneren har en bil til pole-position under tørre forhold, men han mistede kontrollen, ramte muren og kvalificerede sig kun 13’er.

Bortset fra pole-position til Max Verstappens Red Bull, stod overraskelserne stod i kø!

På forhånd var der ingen udsigt til at få en Haas i Q3. Vejrliget hjalp imidlertid, for VF-22’eren fungerer glimrende, når det er vådt.

Både Kevin Magnussen og Mick Schumacher stemplede ind, da det gjaldt.

Med stil!

Duoen nåede ikke bare ind i top ti for anden gang i denne sæson og navigerede sig dygtigt gennem, som banen blev hurtigere og hurtigere, og der ikke var råd til fejl.

De kvalificerede sig henholdsvis femmer og sekser.

Det er Magnussen næstbedste startposition i Formel 1 og Schumachers bedste.

Det startede drivvådt. Foto: Clive Rose/Ritzau Scanpix

Motorstraffe på forhånd til Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) og Charles Leclerc (Ferrari) betød, at de var ude af billedet, da de starter sidst uanset resultat.

Men det skal ikke tage noget fra Fernando Alonsos fremragende andenplads. Spanieren var suveræn, som banen gik fra drivvåd til fugtig og næsten tør nok til slicks.

Han henviste landsmanden Carlos Sainz (Ferrari) og Lewis Hamilton (Mercedes) til anden startrække.

Alpine har en hurtig bil på baner som Baku og Montréal, og føret var tilmed noget, som passede en erfaren herre som Fernando Alonso. Foto: Chris Helgren/Ritzau Scanpix

Mercedes’ George Russell gamblede som den eneste til allersidst og forsøgte sig på softdækket. Point for forsøget, men det var stadig for vådt, og han kørte af i første sving.

Briten starter otter.

For Lance Norris (McLaren) blev sessionen en kæmpe en skuffelse med en 14. plads på grund af et problem med Mercedes-motoren.

Ligeledes skuffende for Aston Martin var begge kørere ude i Q1.

Sergio Pérez crashede ud i Q2. Foto: Geoff Robins/Ritzau Scanpix

For 24 år siden scorede en Schumacher og en Magnussen point i Canada til samme grandprix. Søndag er der en fair chance for en gentagelse.

Vejret forventes tørt og solrigt, så Haas er næppe lige så konkurrencedygtige som under lørdagens forhold. Til gengæld plejer VF-22’eren at være bedre i løb end til tidtagning.

Bagfra truer et par hurtige biler ude af position.

Det bliver interessant at se, hvor hurtigt Charles Leclerc (Ferrari) og Sérgio Pérez (Red Bull) kan komme gennem feltet.

Løbet køres fra kl. 20.00 dansk tid.

