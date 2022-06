Hylder afdød milliardær

BAKU (Ekstra Bladet): Karrierens første sejr i Formel 2 blev et følelsesmæssigt øjeblik for den Mercedes-støttede danske racerkører Frederik Vesti.

Sejren dedikerede han straks til den danske milliardær Michael Antitsch Mortensen, som i vinter døde af et hjertestop under en forretningsrejse i Schweiz.

Frederik Vesti er en af mange, som er evig taknemmelig for den foretagsomme rigmand personlighed og gavmildhed.

- Der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på Michael, og det Michael har gjort for mig. Han har været der, hvor ingen andre var der eller troede på mig. Der slog Michael til, sagde Frederik Vesti til Ekstra Bladet efter sejren i Bakus gader.

Hybel og Michael Mortensen er grunden til, at Frederik Vesti har haft pengene til at nå Formel 2. Foto: Jan Sommer

- Han har været med til at gøre mig til den person, jeg er i dag. Jeg har kørt så mange ture til København og lært så meget fra Michael i løbet af de seneste fire år. At skulle miste Michael på den måde har været fuldstændigt forfærdeligt. At kunne køre for Michael, præstere og vinde løb; det betyder alt for mig, siger han.

Hybel Huse, et af Michael Mortensens mange firmaer, trådte til fra 2019-sæsonen, hvor Frederik Vesti rykkede fra tysk Formel 4 til Formel Regional og blev mester med Prema Powerteam.

Et stort tocifret millionbeløb er investeret i karrieren, som siden førte til Formel 3, Mercedes’ talenthold og fra i år Formel 2.

Første sejr i denne sæson - og i Formel 2. Næste mål er sejr i et hovedløb. Foto: Jan Sommer

Efter en svær start er Vesti ved at få sin sæson op i omdrejninger. Første podie kom for tre uger siden i Barcelona, mens Aserbajdsjan bød på sejr i lørdagens sprintløb.

- Det vigtigste for mig er, at de fejl, jeg lavede her, var fordi, jeg pressede bilen for hårdt og var over grænsen. Tidligere på sæsonen eksempelvis i Jeddah eller Monaco var jeg ikke hurtig nok, fordi jeg kørte under grænsen, siger han.

- Jeg har arbejdet på at tage lidt mere risiko og give den mere gas. Det er et stort skridt fremad, og jeg skal bruge resten af sæsonen på at levere konsistente resultater både i tidtagning og løb.

Frederik Vesti (9) på vej som første mand ind i sving et. Foto: Jan Sommer

I Baku havde han også godt styr på sin mere erfarne ART Grand Prix-teamkammerat Théo Pouchaire.

- Hvis vi ser på de seneste tre weekender, har jeg været hurtigere end ham i stort set alle sessioner i Barcelona og Baku, mens jeg var langt fra i Monaco, hvor jeg ikke kendte banen og var under grænsen.

- Men det viser, at jeg kan, og at farten er der i forhold til Pourchaire, som ligger toer i mesterskabet og har gjort det rigtig godt med to sejre i hovedløb allerede. Jeg skal blive ved med at ligge tæt på ham og slå ham.

Søndagens hoved-løb blev lidt af en rutsjetur for Vesti. Han stallede på startgridden, var nede at vende sidstepladsen, men formåede at køre sig op på syvendepladsen i det dramatiske løb.

Felipe Drugovich er stukket lidt af i front af mesterskabet, som ellers er meget tæt. Efter seks af 14 afdelinger har over halvdelen af feltet stadig chancen for en samlet topplacering.