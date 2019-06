Hylder F1-stjerne: Skræmte indbrudstyve på flugt

Romain Grosjean er en rendyrket helt.

Det mener i hvert fald den franske F1-kørers kone, Marion Jolles Grosjean.

Natten til tirsdag reagerede Romain Grosjean nemlig hurtigt, da to ubudne gæster var på vej ind i parrets hjem i Nyon i Schweiz.

Romain og Marion Grosjean. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussens makker blev vækket midt om natten af mistænkelige lyde fra en dobbeltdør, som tyveknægtene var ved at bryde op. Det fik Grosjean til at fare op og råbe tyvene an, så de tog benene på nakken, inden situationen nåede at udvikle sig.

Grosjeans hurtige handling gjorde bl.a., at parrets tre børn ikke opdagede, at de to indbrudstyve var på vej ind i huset.

Les sportifs ne sont pas des héros. Ils embellissent le monde, c’est déjà beaucoup.@RGrosjean est les deux. Merci mon amour de t’être précipité face aux cambrioleurs cette nuit, pour protéger ta famille. Je tremble encore. Les héros doivent être connus. Je vis avec l’un d’eux. pic.twitter.com/mBoT8bi6oK — Marion J Grosjean (@marionjolles) 11. juni 2019

- Ofte bliver store sportsfolk kaldt helte. Jeg har aldrig været enig i den beskrivelse. De redder ikke verden, de beriger den, og det betyder meget i sig selv, skriver Marion Grosjean på Twitter og fortsætter.

- Men i dag kan jeg sige, at min mand er en helt: En sportsmand og en helt.

- Indbrudstyvene forsøgte at komme ind ad dette vindue. Heldigvis kom ingen til skade, og vores børn kommer aldrig til at føle frygt på grund af dette takket være Romain Grosjean, der ikke tøvede med at springe ind og blokere deres vej, så han kunne beskytte sin familie.

- Jeg bryder mig ikke om at tale om private ting i pressen, men helte skal anerkendes, og jeg bor med en helt, lyder det fra Marion Jolles Grosjean.

Romain Grosjean handlede hurtigt. Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

Romain Grosjean har også selv kommenteret episoden på Instagram.

- En af de dage... To fyre brød ind i vores hus i aftes... Heldigvis løb de væk, da jeg gik ud i gangen. Ikke den bedste følelse, men vi er alle i sikkerhed.

- Mange tak til jer alle. Ikke den bedste aften for os, men vi er så taknemmelige over, at vi er i sikkerhed. Børnene hørte intet, og jeg er glad for, at de ikke ved noget om denne dårlige oplevelse. Jeg håber, det forbliver sådan, skriver Romain Grosjean.

Debriefing fra Montreal: Håbet Haas klynger sig til

Se også: - Gokart er hårdere end Formel 1

Se også: Ingen nåde til Kevin: - Han kom ingen vegne

Se også: Topboss sviner F1-dæk: Giver Mercedes unfair fordel