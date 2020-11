Kevin Magnussen har prøvet at ryge ud af Formel 1 før.

I 2021 ser det overordentligt svært ud for danskeren med flest F1-løb på cv’et, men allerede i 2014 fik Magnussen en forsmag på, hvor hård sporten kan være.

Det fortæller han om i en ny bog, der bærer titlen ’Mit livs ræs’. Den udkommer fredag 6. november og bærer fortællinger fra nogle af dansk motorsports største stjerner.

En ung Kevin Magnussen i sin første sæson. Foto: Tariq Khan

I 2014-sæsonen kørte han for McLaren, og de var godt klar over, at nybegynderen ikke kunne slå den tidligere verdensmester Jenson Button over en hel sæson. Derfor satte de andre mål, bl.a. at danskeren skulle banke Button i kvalifikationerne. Ikke bare banke, men bøllebanke.

- Det lyder måske som et simpelt krav, men det var ikke et helt nemt tal, de havde fundet frem til. De havde regnet ud, hvor meget hurtigere Lewis Hamilton var end Button i kvalifikationerne set over hele 2012-sæsonen, da de begge var hos McLaren.

- Og jeg skulle slå Button med lige så meget, som Hamilton havde gjort. Så var banen ligesom kridtet op for en rookie, men jeg gjorde det. Jeg indfriede det krav, lyder det i bogen.

Der var både op- og nedture i den første F1-sæson. Foto: Jan Sommer

Altså den Lewis Hamilton, der er på vej mod sit syvende verdensmesterskab …

Selvom det krav blev klaret, så levede Magnussen efter eget udsagn ikke op til forventningerne på en række andre parametre, og han beskriver over for bogens forfatter, TV2-kommentator Ulrik Jönsson, et kaosramt og panikslagent McLaren, der besluttede at skifte ham ud med Fernando Alonso.

Fernando Alonso har krydset Magnussens veje et par gange i løbet af karrieren. Foto: Jan Sommer

Magnussen fortæller videre om, at Mercedes ønskede, at han skulle køre DTM for dem, men han tog chancen og blev belønnet med et sæde hos Renault i Formel 1.

- I dag havde jeg ikke turde at tage den samme chance: at stå uden et job og sige nej tak til en kæmpefabrik som Mercedes. Jeg havde det bare sådan, at hvis jeg ikke satsede alt, når der var en mulighed for at komme tilbage til Formel 1, så kunne det hele være lige meget.

Til løbet i England i 2014 var McLaren-holdet klædt i lyserød skjorte til minde om Jenson Button far, John Button, der altid mødte op til løb i lyserød skjorte. Foto: Jan Sommer

Lige nu står Magnussen i en lignende situation. Haas-holdet har vinket farvel til ham, og F1-mulighederne er meget knappe. Så skal det blive spændende at se, hvor meget han tør satse denne gang – og om han bliver belønnet på samme måde som sidst.

Indtil videre har han fire F1-grandprixer tilbage til at gøre sine hoser så grønne som muligt.

