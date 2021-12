I det røde felt: - Handler mere om straffe end racing

Fronterne er trukket op, før den sidste og altafgørende Formel 1-duel i ørkenen.

På den ene fløj står Max Verstappen og Red Bull.

På den anden Lewis Hamilton og Mercedes.

Det eneste, de kan blive enige om på forhånd, er, at begge kørere tager til Abu Dhabi med 369,5 point i bagagen, efter den tredje sejr i træk til Hamilton med Verstappen som toer.

Stort set alt andet skændes de om; især hvad der er tilladt på banen, og hvad der ikke er.

Saudi Arabiens Grand Prix bød på mange kontroversielle situationer. Ikke mindst da Lewis Hamilton kørte op i Max Verstappen, som hollænderen på sin helt egen facon forsøgte at give positionen tilbage, da han efter raceledelsens holdning endnu en gang havde overhalet uden for banens grænser.

Verstappen fik også fem sekunder for samme brøde i en anden situation, hvilket han var alt andet end tilfreds med.

- Hvad der skete i dag var helt ufatteligt. Jeg prøver bare at køre racerløb. Denne sport handler mere om straffe end om racing. For mig er det ikke Formel 1, sagde Verstappen, mens han stadig sad i bilen.

- Jeg er ikke enig i beslutningerne, men jeg gider ikke at spilde mere tid på det og lave overskrifter ud af det, sagde han efterfølgende.

- Det er, hvad det er, men det er ikke det Formel 1, jeg voksede op med.

Lewis Hamilton var IKKE enig.

- Det er svært at kæmpe mod en kører, der følger sine egne regler, siger den syvdobbelte mester.

- Jeg har racet mod mange i de seneste 28 år og har mødt mange forskellige typer.

Max Verstappen var vred på dommerne efterfølgende. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Han kører helt sikkert over grænsen. Jeg har undgået kollisioner så mange gange med den fyr, og jeg har ikke altid noget imod at være ham, der gør det, for så kan du kæmpe igen senere, hvad jeg tydeligvis gjorde.

Situationen, hvor briten kørte op bag i rivalen, beskriver han således:

- Tydeligvis bremse-testede han mig. Jeg tror, det var for at få DRS ind i det sidste sving, så han kunne overhale mig igen. Tumult, og jeg havde troede, jeg havde mistet min frontvinge.

Igen var Verstappen uenig.

- Jeg sænkede farten. Jeg ønskede at lukke ham forbi, så jeg holder mig til højre. Men han ville ikke overhale, og vi rørte hinanden. Jeg ved ikke rigtig, hvad der skete der.

Efter løbet gav dommerne Red Bull-køreren skylden for sammenstødet og uddelte en betydningsløs ti sekunders straf. Dommerne understregede, at ingen af kørerne ønskede at være den første, som krydsede DRS-linjen, men at data viste en pludselig og uberegnelig nedbremsning fra Verstappen. Derfor skred de ind.

Teamcheferne stod naturligvis last og brast med deres respektive kørere.

Red Bull-teamchef Christian Horner savnede den tidligere løbsansvarlige Charlie Whitings erfaring, hvilket er en skjult kritik af afløseren Michael Masi, og erklærede sig uenig i de fleste af afgørelserne.

Men han glæder sig over den intense afslutning.

- Som team havde vi før sæsonen givet en halv arm for at stå i Abu Dhabi efter 21 intense løb i så tæt en kamp og med en chance for at slå Mercedes, siger Horner.

For en gangs skyld holdt Mercedes-teamchef Toto Wolff igen med de helt store ord.

- Det var meget hård racing. På en måde kan jeg forstå, at han kæmper for sit første mesterskab. Og der var så meget forvirring i løbet, men også situationer, som jeg umiddelbart dømmer som over grænsen. Men jeg vil se løbet igen, før jeg træffer min endelige beslutning, siger han.

Selv om kørerne er a point, fører Max Verstappen qua flere sejre. Så hvis begge udgår i sidste løb, vinder hollænderen.

Wolff håber, det bliver afgjort på banen:

- Den hurtigere kører med den hurtigere bil bør vinde i Abu Dhabi. Ikke ved, at den ene kører den anden af.