I ekstase over historisk bedrift

Lewis Hamilton blev søndag den mest vindende Formel 1-kører gennem tiden.

Briten tog rekorden for flest løbssejre, da han kørte først over stregen i det portugisiske grandprix og vandt for 92. gang.

Dermed satte han sig alene på den rekord, som han inden løbet delte med legendariske Michael Schumacher.

- Jeg skylder alt til de her gutter (holdet, red.) og dem hjemme på fabrikken for et fantastisk arbejde. De skubber grænserne hvert år, og det er et privilegium at arbejde med dem.

- Jeg har kun kunnet drømme om at være, hvor jeg er i dag. Jeg prøver at få det meste ud af hver dag, siger Hamilton i vinderinterviewet efter løbet.

Briten havde svært at sætte ord på, hvad det betød for ham at tage en af de absolut største rekorder i motorsportens kongeklasse.

- Der kommer til at gå noget tid, før jeg forstår det. Lige nu er jeg stadig oppe at køre over løbet. Jeg kan ikke finde ordene lige nu til at beskrive det, siger Hamilton.

Han begyndte i Formel 1 i 2007 for McLaren og tog sit første verdensmesterskab allerede året efter.

Watt svinger kniven: Kører sig ud af sædet

I 2013 skiftede han til Mercedes, og siden er det blevet til yderligere fem VM-titler og et hav af grandprixsejre.

Hamilton er godt på vej mod endnu en verdensmestertitel i år. Sker det, tangerer han Michael Schumachers rekord på syv.

Festen udeblev efter chokstart

Adjø til Kevin: Masser af opbakning

Debriefing fra Portimão: Meningen bag Kevins fyring