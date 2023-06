I problemer hos dommerne: Løftet pegefinger til Haas-boss

Günther Steiner fik en reprimande for at antyde, at FIA’s stewards ikke er profesionelle nok

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Haas-teamchef Günther Steiner måtte stå skoleret for sit udfald rettet mod det internationale motorsportsforbund, FIA’s, stewards, som faldt under hans pressemøde før Spaniens Grand Prix.

Efter lang votering nøjedes de med at give Kevin Magnussens chef en reprimande. De accepterede hans undskyldning og accepterede, at han ikke mente ondt med at kalde stewards for lægfolk.

Frustrationerne startede med Steiner for ham uforståelig straf til Nico Hülkenberg i Monaco. For det første så han intet bevis for kontakt med en anden bil, og for det andet var det på første omgang på årets snævreste bane.

Annonce:

- Det er Monte-Carlo! Det her får konsekvenser, hvis vi får en straf på en første omgang for, hvad jeg ikke mener er et sammenstød. Andre kørte ind i hinanden under løbet, og de får et sort-hvidt-flag (en advarsel), sagde han.

Günther Steiners udtalelser under sit pressemøde gav problemer for ham. Foto: Tariq Mikkel Khan

I Miami så man Nyck de Vries banke op bag i Lando Norris på første omgang, men ingen straf.

Ved genstarten i Australien hamrede Logan Sargeant ind i Nyck de Vries og tog begge ud af løbet. Stewards så ikke engang på situationen.

Günther Steiner foreslog derfor igen-igen, at man indførte et fast dommerkorps. Hvis man kunne blive fyret for ikke at passe sit job ordentligt, ville man have incitamentet til at gøre det bedre, lød hans ræsonnement.

- Vi har brug for et andet steward-system. Enhver professionel sport har professionelle dommere. F1 er en af verdens største sportsgrene, og vi har stadig lægfolk, der bestemmer skæbnen for folk, som har millioner på spil. Det er en evig debat, for vi har ingen konsistente beslutninger.

Annonce:

- Det er tid til en ændring. Tag amerikansk racing. Nascar og Indycar. Hvor tit hører du om problemer med stewards’ eller løbschefens beslutninger? Meget sjældent. For de gør det anderledes og har folk på fuldtid, sagde han.

Haas-boss hilser på den brasilianske tv-producer - på sin helt egen facon. De er gode venner ... Foto: Tariq Mikkel Khan

Stewards accepterede dog brugen af lægfolk. For teknisk set lever stewards ikke af deres job og er derfor ikke professionelle …

- Jeg undskyldte til stewards. Det var ikke min hensigt at støde nogen med mine udtalelser, sagde Steiner efterfølgende.

Det er ikke første gang, at Günther Steiner er til stewards for sine udbrud. Efter Ruslands Grand Prix fik han en bøde på 7500 euro for dette udbrud til Kevin Magnussen over radioen:

‘Hvis vi ikke havde den idiotiske steward, ville vi have være ottere. Du ved, hvem der er steward. Du kender ham. Det er altid det samme. Han bliver bare aldrig mere intelligent.

Günther Steiner slap med en reprimande - mest af alt fordi hans udtalelser ikke var rettet mod en person. Foto: Tariq Mikkel Khan

Pågældende steward er i øvrigt ikke længere en del af korpset.

Red Bulls teamchef Christian Horner fik en 2021 en advarsel for at have svinet marshals til.

Læs den oprindelige historier her: Nyt system, nu!

SE OGSÅ: Debriefing fra Monaco: Listige tricks afsløret