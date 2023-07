I tragediens skygge: Dristige beslutninger

Regn, sikkerhed og tidligere ulykker på Spa-Francorchamps er et tema hele weekenden under Belgiens Grand Prix

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): En tung dyne af regnbyger, tåge og ulykkelige omstændigheder ligger over Spa-Francorchamps.

Selv om vejrudsigten ser mindre våd ud, som weekenden skrider frem, er der risiko for, at nogle sessioner aflyses eller forkortes - tilmed køres årets tredje sprintløb.

Det internationale motorsportsforbund, FIA, er ekstra påpasselige efter den tragiske ulykke under lignende forhold først i juli, hvor 18-årige Dilano van’t Hoff omkom på Kemmel-langsiden under et Formel Regional-løb (Freca) .

Torsdag aften med en fælles-løbetur for hele paddocken markerede Pierre Gasly (Alpine), at hans tætte ven Anthoine Hubert døde samme sted under et Formel 2-løb.

Sigtbarheden er den store udfordring for kørerne i moderne F1-biler. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Det var under tørre forhold. Moderne biler er meget sikre, men holder de på tværs af langsiden og bliver ’T-bonet’, er der intet at stille op.

Annonce:

Men samtidigt ønsker FIA og F1 heller ikke en gentagelse af farcen fra 2021, hvor selve grandprixet bestod af nogle få omgange bag safetycar.

Stort ansvar

- Heldigvis ser det bedre ud i forhold til søndag, men når man tænker på de seneste begivenheder, står FIA over for nogle dristige beslutninger, når gælder sikkerheden, siger George Russell (Mercedes), der fungerer som kørernes talsmand.

- Det er helt sikkert for en Formel 1-bil at køre rundt, men når du har 20 biler på banen samtidigt, kan ingen fra tredje position se ret meget. Vi taler 20-30-40 meter. Hvad der skete i Freca, var kun et spørgsmål om tid, siger briten.

Våd asfalt og dårligt udsyn grundet tæt tåge var medvirkende til, at flere racere under et Formel Regional-løb på Spa-Francorchamps-banen i Belgien lørdag havnede i en kavalkade af sammenstød. Den blot 18-årige hollænder Dilano van 't Hoff mistede på tragisk vis livet, da van 't Hoffs racer endte med at stå sidelæns på banen, og en anden kører bragede ind i ham med høj fart. Tæt tåge før tragisk ulykke

- Kørerne giver ikke fuld gas, fordi de ikke kan se noget. Nogen bliver ramt bagfra, og så ender du med en bil på tværs af banen. Det er naturligvis ikke rart med aflyste løb, men vi ønsker ikke endnu en stor ulykke, som vi lige har set.

Annonce:

- Alle ønsker at køre race, men hvis du gør det med over 320 km/t. og intet kan se, vil der ske ulykker. De har et stort ansvar.

En af de farligste

- Spa er en af de farligste baner sammen med Jeddah og Monaco. Når du kombinerer det med udfordrende vejr, har vi nul sigt. Jeg kan bedst sammenligne det med, hvis du kører på motorvejen i kraftig regn uden tændte vinduesviskere.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Tålmodige tilskuere fik ikke meget action under træningen. Holdene har kun et begrænset sæt dæk og ønsker ikke at tage for store risici, før det bliver den tællende del af weekenden. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Mellem sessions fjernes vand fra banen. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

- Personligt mener jeg, at Spa er sikker nok, men vi er nødt til at finde en løsning for sigtbarheden, siger George Russell.

For nyligt på Silverstone testede man en slags skærme - stænklapper eller ‘mudguards’, om man vil for at minimere mængden af spray. De virkede ikke godt nok. Problemet er en diffuseren på en moderne F1-racer. Dybest set fungerer den som en støvsuger, der trykker bilen ned i asfalten, men spreder al nedbør bag den.

Regnede væk

Første træning regnede som forventet væk. Logan Sargeant (Williams) kørte af og fremprovokerede et rødt flag.

Men ellers skete der ikke det store ud over, at kørerne lige var ude og fornemme banen på intermediates og full wets.

Kvalifikationen til Belgiens Grand Prix køres fredag kl. 17, fordi der er tale om en årets tredje sprint-weekend. Ekstra Bladet dækker live.

SE OGSÅ: Kevin beslutter selv