Ikke et ord om Putin

Haas F1 Teams fyreseddel til Nikita Mazepin understreger, hvor forskelligt to parter kan se på Ruslands invasion af Ukraine.

I en time lang onlinepressekonference med både internationale og russiske medier gav den 23-årige russer sin version af bruddet med Formel 1-teamet, som også indbefattede ophævelse af sponsorkontrakten med milliardærfaderens Uralkali-koncern.

- Mit mål var at konkurrere som neutral atlet, sagde racerkøreren, der var velforberedt og veltalende som altid.

- Jeg føler, at teamet burde have støttet mig mere, for de har ingen gældende juridisk grund til at ophæve min kontrakt. Jeg var meget lettet over, at FIA tillader kørere under neutral status. Og jeg havde håbet at kunne det. Men 5. marts kl. 11.45 Moskva-tid ændrede tingene sig, og jeg mistede den drøm, som jeg havde arbejdet for i 18 år af mit liv.

Men allerede den indledende erklæring viste, hvorfor partnerskabet ikke er spiseligt i denne tid for en amerikanske teamejer, som tilmed har store tyske sponsorer.

- Som det har været min holdning henover de seneste to uger, ønsker jeg ikke at komme med offentlige udtalelser om selve konflikten, sagde Nikita Mazepin.

Ihærdige og gentagne forsøg blev gjort på at få ham til at forholde sig til sin families tætte forbindelser til Kreml og Vladimir Putin.

Faderen Dmitrij Mazepin er en af præsidentens støtter, hans to virksomheder beskæftiger 51.000 mennesker, så hvordan vil sønnen nogensinde kunne blive opfattet som neutral? Hvordan ville neutraliteten være andet end en tom gestus?

Spørgsmålene blev ikke besvaret trods tre ihærdige forsøg.

Først røg de russiske farver og Uralkali-logoerne af Haas-raceren. Foto: Mark Sutton/Haas F1 Team

Det internationale motorsportsforbund, FIA, tillader racerkørere at stille op under forbundets flag. Men tonen blev skærpet i torsdags med en præcisering og en kontrakt, som russere skulle underskrive.

Her bliver det blandt andet konstateret, at Rusland har invaderet Ukraine, ligesom kørerne stiller sig på det ukrainske folks side.

Nikita Mazepin fortalte, at de kun lige var begyndt at se på denne kontrakts mange klausuler, da brevet fra Haas’ advokater landede samtidigt med pressemeddelelsen.

Under seancen svarede han russiske spørgsmål på russisk og engelske på engelsk, men her blevet et engelsk spørgsmål besvaret på russisk; sandsynligvis for at alle nuancer kom med.

- Vi skal ikke gå i detaljer med den anden aftale. Jeg ville have underskrevet med ét formål, jeg er racerkører, og jeg ønsker at køre i Formel 1. Fordi den er blevet ophævet, er der ingen grund til at tale om, hvad jeg kunne have skrevet under på.

Mazepin håber at kunne vende tilbage til Formel 1 en dag, men ikke hos Haas.

- Vi holder alle muligheder åbne, men jeg ønsker ikke at vende tilbage til et sted, som ikke ønsker mig. Formel 1 er en farlig sport, og man skal stole og tro på det team, man arbejder med. Det handler om sikkerhed, og jeg har ikke den tillid til dem, sagde han.

Herefter annullerede teamet Nikita Mazepins kontrakt. Foto: Carl Bingham/Haas F1 Team

Som det har lydt fra andre russiske sportsudøvere, mener Nikita Mazepin, at sport og politik kan og skal holdes adskilt.

- Beslutningen fra Haas er ikke truffet ud fra direktiv fra sportens øverste organ eller dikteret af sanktioner mod mig, min far eller hans selskab. Naturligvis synes jeg ikke, at det er fair. Er der ingen plads til neutralitet i sport? Og har en sportsudøver ikke bare ret til en holdning, men at holde den holdning ude af offentligheden. Skal sportsudøvere straffes? Ønsker vi at sport bliver endnu en offentlig skueplads for protest og politisk debat, sagde han.

Pengene fra årets Haas-sponsorat vil han placere i en fond, som skal hjælpe sportsudøvere ramt af konflikt under sloganet ‘We Compete As One’; vi konkurrerer som en.

