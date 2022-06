Ikke et ord om strategi: Samtale påkrævet

Hvorfor i hede hule lod Haas-teamet være med at pitte Kevin Magnussen under en sen safetycar, når han efter kontakt på første omgang af Canadas Grand Prix havde tilbragt stort set hele løbet på samme sæt dæk?

At dømme ud fra kommentarer på sociale medier sad mange danske F1-seere og råbte det af skærmen.

- Jeg ved det ikke, sagde Kevin Magnussen til 3+ umiddelbart efter ternet flag.

Danskeren kunne aldrig drømme om at kritisere sit team for åben skærm, hvilket han også understregede over for Sky F1:

- Vi skal tale om, hvad vi gjorde i løbet. Jeg har ikke talt med teamet, så det er ikke fair at kommentere, sagde han.

- Det er frustrerende, for det er nu fjerde løb uden point.

Haas’ hidtige chefstrateg Mike Caulfield stoppede sidste efterår, og der bliver noget at snakke om med den nye.

Kevin Magnussen i selskab med sin løbsingeniør Ed Regan før løbsstart. Det er ham, man hører over radioen. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Realistisk ville resultatet have blevet det samme, nul point uanset hvad de gjorde, men det er svært at finde argumenter for IKKE at pitte, når alternativet var 63 omgange på samme sæt, og positionen ved genstarten er uden for top ti.

På så gamle dæk gav det sig selv, at Magnussen ville dratte fra sin 12. plads til sidstepladsen, når alle omkring ham havde en klar fordel efter genstarten.

I top ti pittede Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) samt begge Alpine og Alfa Romeo.

Sebastian Vettel (Aston Martin) blev også ude på meget gamle dæk. Han avancerede til niendepladsen takket være den beslutning, men faldt også tilbage efter genstarten og sluttede 12’er uden for pointene.

Foto: Clive Rose/Ritzau Scanpix

Resten af feltet havde udnyttet tidligere virtuelle safetycars til rabat på deres stop og havde derfor markant nyere dæk på.

Undtagelsen var Alexander Albon (Williams), som pittede fra 15. pladsen og sluttede 13’er.

Hvis og hvis havde Kevin Magnussen i det mindste været kampklar, såfremt der skete mere på de afgørende omgange. På de gamle sutter var en placering uden for top ti givet på forhånd.

Efter ternet flag fortsatte nedturen også for Fernando Alonso. Spanieren startede toer for første gang i ti år, kom i klemme med Alpines strategi og sluttede syver på vejen; kun for at få fem sekunders straf for at have zigzagget foran Valtteri Bottas. Dermed blev det kun en niendeplads.