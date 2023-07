Ikke i tvivl: De slagter dem

TEAMET MED HELMUT MARKO og Christian Horner ved roret, er det team på gridden, som historisk set har ikke har været bange for at slagte deres kørere, og jeg ser optræk til, at det snart sker igen.

Jeg ser endda to kørere i deres program, som lige nu hænger i en tynd tråd.

Sergio Perez har på det seneste oplevet noget, som minder om en regulær nedsmeltning, og hans gode form fra tidligere i sæsonen er fuldstændig forduftet. Senest floppede mexicaneren totalt i lørdagens kvalifikation, hvor han røg ud allerede i Q1.

Jeg har alle dage sagt, at Red Bull teamet er bygget op fuldstændigt omkring Max Verstappen, og det er med god grund. Hollænderen er pt. den hurtigste mand i feltet, og Red Bull-bilen er på samme tid totalt overlegen.

Sergio Perez i bilen under kvalen. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

SÅ TEAMET BEHØVER derfor ikke en andenkører, som nødvendigvis kan hamle om med det hollandske lyn. Det kan faktisk omvendt give for meget støj og uro omkring Verstappen, hvis en teamkammerat udfordrer ham for meget.

Det så vi jo for en håndfuld løb tilbage, hvor Max i den grad havde svært ved at finde den rette grimasse, når tingene gik Perez’ vej. Jeg tør alligevel godt sætte penge på, at Sergio Perez er på vej ud, inden sæsonen slutter, og at erstatningen allerede står klar i kulissen.

Mandag køres der dæktest på Silverstone, og det er næppe nogen tilfældighed, at det hos Red Bull bliver med deltagelse af reservekører Daniel Ricciardo. Uden tvivl vil man gerne se, hvad australieren kan i forhold til Perez i samme bil på samme bane.

Den test bliver helt klart afgørende for, hvad der kommer til at ske med Perez for resten af sæsonen. Ricciardo takkede nej til et Haas-sæde for 2023 for i stedet at blive Red Bull-reservekører, og det valg tror jeg, han ender med at bliver super glad for.

Daniel Ricciardo er en populær mand blandt fansene. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

VAR JEG CHRISTIAN HORNER, så havde jeg dog nok ventet lidt med at udskifte Perez inden sæsonens afslutning. Vi så sidste år, hvordan Ricciardo slet ikke kunne hamle op med Lando Norris, så jeg tror ikke, det vil være nogen dramatisk forbedring at sætte Ricciardo i bilen efter sommerpausen.

Når jeg samtidigt ser på, hvor overlegen Verstappen er, så har jeg svært ved at se, hvad man ønsker at opnå ved en udskiftning. Red Bull kan ikke undgå at vinde begge mesterskaber, og Max Verstappen bliver i mine øjne endnu hurtigere, når han er den altoverskyggende konge i teamet.

Det giver ham den ro og den tro, som kan ses i form af hurtige tider på stopuret. Det er også længe siden, vi har set en kørefejl fra Verstappen, hvilket også bare understreger, at han har fundet det helt rigtige stressfrie spændingsniveau, som vinder ham løb og verdensmesterskaber.

Jason Watt. Foto: Henning Hjorth

I DEN HELT modsatte ende af feltet, har vi endnu en Red Bull-ansat, som ikke leverer. Stakkels Nyck de Vries bliver offentligt kritiseret af Horner og Marko. Senest udtalte Dr. Helmut Marko, at han desværre nok måtte give Horner ret i, at den lille hollænder aldrig skulle have haft sædet hos AlphaTauri. Hvis man offentligt udtaler sig så negativt om deres egen mand, så tror jeg også, han er på vej ud.

Havde jeg haft troen på min kører, så havde jeg nok valgt at udtale, at der skal arbejdes på formen, og at det nok skal komme. Stakkels de Nyck sidder i feltets dårligste racer og bliver haglet af sin arbejdsgiver – jeg misunder ham sgu ikke.

Silverstone Circuit

En af de gamle, som har nydt godt af en ansigtsløftning.

Det er faktisk i den nyeste sektion (sving 3-5), at vi ser flest overhalinger. Hastighederne er høje i mange sving, så der kræves god downforce, men kombineret med langsiderne, er det tit et svært kompromis. Stadig et af de mest besøgte F1-løb på hele året, men en speciel stemning især for Lewis Hamilton og de andre briter på hjemmebane.