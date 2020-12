Ikke slut: Vil køre sidste løb

Trods flere forbrændinger er Romain Grosjean gået i gang med at forberede sig på at køre sæsonfinalen i Abu Dhabi

Det kan godt være, at Romain Grosjean efter sin alvorlige ulykke i Bahrain i søndags ikke er i forfatning til at køre en Formel 1-bil - men det vil han.

For selv om den franske Haas-kører nu har været indlagt tre dage på Bahrain Defence Force Hospital til behandling for de brandskader, han pådrog sig i den spektakulære ulykke - og formentlig kommer til at tilbringe endnu en nat der - så er han allerede gået i gang med en træning, så han igen kan sætte sig bag rattet.

'Jeg havde aldrig troet, at et par squats med kun kropsvægt ville gøre mig så glad. Kroppen kommer sig godt efter kollisionen. Forhåbentlig gør forbrændingerne på mine hænder det samme.'

'Igen tak til alle for beskederne. PS: Jeg skriver stadig meget langsomt.'

Romain Grosjeans racer knækkede i to og brød i brand. Foto: Tolga Bozoglu/AFP/Ritzau Scanpix

Lynhurtigt stod flammerne højt over vraget. Foto: Bryn Lennon/Reuters/Ritzau Scanpix

Resterne af Haas-raceren bliver bugseret væk. Foto: Tolga Bozoglu/AFP/Ritzau Scanpix

Træningen er ikke med henblik på et comeback i den kommende weekend, hvor det igen er Bahrain International Circuit, der lægger asfalt til. Det er Grosjean ikke i stand til, og Haas har allerede indkaldt reserven Pietro Fittipaldi.

Men der er håb om at se ham en sidste gang i Haas-raceren til årets sidste grandprix i Abu Dhabi 13. december. Det forklarede teamchef Günther Steiner tirsdag.

- Målet er, at Romain virkeligt gerne vil køre løbet i Abu Dhabi.

- Jeg har sagt til ham, at han skal få det bedre, og så må vi tale om det søndag eller mandag og se, hvordan han har det, og om det kan lade sig gøre.

Romain Grosjean blev hastet på hospitalet efter sin ulykke. Foto: Andy Hone/LAT Images/Ritzau Scanpix

- Den bro krydser vi, når vi kommer til det. Jeg har ikke travlt med at beslutte mig for, hvad jeg skal gøre eller ej, for det afhænger af hans helbred.

- Han forsøger bare at få det bedre, så han kan køre bilen i Abu Dhabi. Det er hans mål, og det viser, at han gerne vil fortsætte, siger Steiner.

Grosjean har som Kevin magnussen ikke fået forlænget kontrakten med det amerikanske hold for den kommende sæson.

I stedet præsenterede holdet henholdsvis tirsdag og onsdag officielt russiske Nikita Mazepin og tyske Mick Schumacher som kører-duoen for de kommende sæsoner.

