Ikonisk F1-race tæt på redning

Fremtiden for det britiske Formel 1-grandprix har hængt i en tynd tråd, siden selskabet bag opsagde sin kontrakt, fordi de ikke kunne få økonomien til at løbe rundt.

Men det er eneste grandprix, som har været kørt på samme bane i samtlige Formel 1-sæsoner siden sportens fødsel i 1950, er tæt på redning.

Inden for fem minutter af hinanden tweetede to af F1-paddockens mest respekterede britiske journalister, Mark Hughes og Joe Saward, at Storbritanniens Grand Prix har skrevet en treårig forlængelse, så der køres på Silverstone frem til og med 2022.

Arrangørerne var hurtigt på banen for at afvise den oplysning, men forhandlingerne 'skrider frem'. D'herrer Hughes og Saward løber dog sjældent med en halv vind.

Med typisk 340-350.000 tilskuere er Storbritanniens Grand Prix sæsonens mest besøgte, men modtager som det eneste i kalenderen ingen offentlig støtte. Det kunne ikke få økonomien til at hænge sammen efter at have underskrevet en aftale med den tidligere überboss Bernie Eccelstone, hvor prisen for at afholde grandprixet steg år for år.

Også grandprixerne i Italien, Spanien, Tyskland og Mexico står uden kontrakt for 2020-sæsonen.

I princippet er endnu et ikonisk løb reddet. Italiens Grand Prix på Monza er enige med Formel 1 om rammerne for en ny aftale fra 2020-2024, meddeler F1 tirsdag eftermiddag.

Særligt det tyske og mexicanske er i fare. Mercedes fejrer i 2019 sit 125. år i motorsport og holdt derfor hånden under Tysklands Grand Prix i år. Hvilket bilgiganten næppe fortsætter med.

Publikumsfavoritten Mexico er årets næstmest besøgte, men et magtskifte i landet betyder, at den føderale regering ikke længere vil yde tilskud.

Til gengæld er Vietnams Grand Prix bekræftet til 2020-sæsonen, ligesom et Hollands Grand Prix på legendariske Zandvoort i ryggen på Max Verstappens popularitet er tæt på at blive en realitet. I Aserbajdsjan kom dog modstridende oplysninger om, hvorvidt det hollandske grandprix er faldet helt på plads eller ej.

Men det skulle have en termin i maj - eventuelt som afløser for Spaniens Grand Prix. Eller bare som et ekstra løb ...

Uden Anders ingen Kevin

Liberty Media ønsker at udvide løbskalenderen fra de nuværende 21 og drømmer desuden om yderligere løb i USA og Kina.

Holdene stritter imod og mener, at buen er spændt hårdt nok, som det er. De kan ikke presse mere ud af deres ansatte, som i forvejen er på farten konstant.

