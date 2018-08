Imponerer udlandet: 'Ensporet Kevin bør være stolt'

Formel 1-feltet er gået på sommerferie frem til det belgiske grandprix på Spa 26. august, og det har fået engelske Skysports til at vurdere samtlige 20 kørere.

Og det er ikke kun i Danmark, at vi er glade for Kevin Magnussens første 12 grandprixer i sæsonen.

- Jeg har været virkelig imponeret af Magnussen i år. Han har forbedret sig kraftigt, skriver Skys Formel 1-journalist David Croft.

- Kevin har undgået konflikter, han leverer varen og har konstante resultater. Han slår holdkammeraten Romain Grosjean både i løb og kvalifikation og gør et virkelig solidt job for holdet. Han bør være stolt, lyder det.

- Når det er sagt, så er der tidspunkter, hvor han sætter sig selv i en position på banen, hvor han får kritik fra andre kørere, og selv Günther Steiner joker med, at han har sæsonkort hos stewards, lyder det.

- I en meget egoistisk sport, er han mere stædig og ensporet end nogen anden kører, afslutter Skysports-journalisten.

Det er sjovere at være Kevin Magnussen i denne sæson end i de foregående år. Foto: AP

Kevin Magnussen ligger nummer otte i VM-stillingen med 45 point, mens team-kollega Romain Grosjean er nummer 14 med 21 point.

Franskmanden får da også knap så pæne ord med sig hos Sky.

- Jeg ved ikke, hvor man skal starte med Grosjean. Han producerer glimt af glans, men der er også øjeblikket, hvor du tænker 'hvad helvede laver denne fyr i Formel 1?'. Han laver fejl på fejl, og han krakelerer under pres, lyder det.

- Man føler, at teamet lidt er ved at miste tålmodigheden med ham. Det er en skam, fordi Romain kom til Formel 1 med så godt et ry, og af en eller anden grund har han aldrig matchet det, lyder vurderingen.

- Jeg tror, at han vil se på denne sæson og være skuffet over, hvordan den er forløbet. Der har været for mange løb, hvor han ikke har fuldført, han har crashet for mange gange og har ikke leveret nok i forhold til de forventninger, som Haas har haft til ham som deres førende kører, lyder det.

Kun på et enkelt punkt slår Grosjean sin danske kollega i denne sæson. Franskmandens bedste placering er fjerdepladsen i Østrig, mens Magnussens bedste resultat er en femteplads - det har han til gengæld opnået både i Bahrain og Østrig.

Der resterer ni grandprixer i sæsonen. Spørgsmålet er, om der snart kommer et dansk grandprix i København. Udviklingen i det københavnske projekt talte Kevin Magnussen om søndag, som du kan læse her.

Haas-chef: Derfor har Kevin taget et stort skridt frem

Kevins sommerferie-status Nummer otte i VM: Et af sæsonens delmål for Kevin Magnussen er syvendepladsen i den individuelle stilling og dermed vinder af B-mesterskabet, som kørerne uden de tre topteams kalder det. Nico Hülkenberg indtager den i øjeblikket med 52 point, men tyskeren havde en skidt weekend i Ungarn, så danskeren haler ind. 45 point er Magnussen noteret for og rykkede med syvendepladsen forbi Fernando Alonso, der er nier med 44 point. Teamkammeraten Romain Grosjean er helt nede som 14’er med 21 point. Nummer fem i konstruktør-VM: Haas F1 Team lå a point med Force India på femtepladsen før Ungarns Grand Prix, og de syv point luner ekstra i stillingen, fordi ingen af de nærmeste rivaler scorede stort. Der blev lagt afstand til både Force India og McLaren, mens der blev hentet på Renault. Franskmændene har 82 point på fjerdepladsen efterfulgt af Haas med 66 point og Force India med 59. Mest formstærke kører i midterfeltet: Sommeren har budt på et historisk tætpakket program med hele fem grandprixer i løbet af seks uger. Ingen kørere uden for Mercedes, Ferrari og Red Bull kom bedre igennem det end Kevin Magnussen. Danskeren scorede 27 point med teamkammeraten Romain Grosjean og Nico Hülkenberg (begge 21 point) som de nærmeste forfølgere. Så Haas scorede også flest point af B-holdene i sommerprogrammet.

