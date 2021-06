Indleder orange fest: Ny lussing til mesteren

De vigtigste historier fra Steiermark

Headhunter superingeniør

Mercedes har mistet en række nøglemedarbejdere fra motorafdelingen til Red Bull, men trafikken går også fra de øjeblikkelige ettere i verdensmesterskabet. Chefen for Red Bulls aerodynamiske afdeling Dan Fellows forlader teamet efter 15 år. Teamchef Christian Horner understregede dog i Østrig, at skiftet ikke kommer til at foregå lige foreløbigt. Derimod venter en lang orlov, idet mange F1-kontrakter har klausuler, så man ikke straks kan skifte fra et team til et andet og tage vigtig viden med sig.

Skrider ind mod lynhurtige pitstop

Red Bull-mandskabet har domineret pitstop i de senere år med hyppige stop under to sekunder. Men nu skrider det internationale motorsportsforbund, FIA, ind. Forbundet mener, at visse teams med deres grej og procedurer benytter mere automatik end tilladt. Af sikkerhedsmæssige årsager forbydes nogle sensorer, så alt foregår inden for menneskelig reaktionstid. Red Bull kalder beslutningen skuffende ...

Schumacher sidder skidt

Efter løbet på Paul Ricard så man Mick Schumacher inspicere sit Haas-cockpit sammen med Sebastian Vettel, hvilket endte som en stor historie. Grunden viste sig at være, at han sidder skidt i bilen. Tyskerens ryg er ikke 100 procent lige, så det er et problem, han har haft før. Teamchef Günther Steiner fandt ikke ud af det, før Schumachers mor fortalte ham det for nyligt, og nu vil man prøve at støbe et nyt sæde.