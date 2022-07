Indrømmer fejl: - Vi tøver for meget

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Formel 1-Danmark rev sig i håret, råbte af skærmen og for til tasterne på sociale medier, da Haas-teamet undlod af pitte Kevin Magnussen sidst i Canadas Grand Prix under en safetycar.

En dansker lykkedes sågar med at finde Haas-teamchef Günther Steiners email og sende ham en opsang i en tone, så den ikke blev læst til ende.

Steiner lagde sig fladt ned, da Ekstra Bladet før Storbritanniens Grand Prix bad om argumenterne for at lade danskeren stege ude på feltets suverænt ældste dæk.

Frygten for at tage den forkerte beslutning endte med, at der ikke i tide blev taget den rigtige beslutning.

- Vi burde have pittet. Det gjorde vi ikke. Vi reagerede ikke hurtigt nok, efter Sainz kørte ind. Så gik det hele hurtigt. Kunne vi gå tilbage i tiden, ville vi pitte. Så simpelt er det. Det var en fejl, siger Haas-teamchefen.

Problemet i løbet for Kevin Magnussen var kontakten med Lewis Hamilton på første omgang. Selv hvis man havde pittet danskeren var holdet kommet fra Canada uden point.

Alligevel er der en lektie at lære, for to sæsoner i bunden sætter sine spor.

Günther Steiner erkender, at der har været et par episoder i år, hvor man har ligget uden for pointene og ikke har været skarpe nok til at optimere sine chancer.

- Man bliver nervøs over, hvad der skal gøres og beslutter ikke hurtigt nok.

- Hvis du kæmper for meget, beslutter du hurtigere, end når du kæmper for mindre. Vi analyserede det bagefter, og vi skulle have pittet. Ville det have ændret noget, og ville vi så scoret point? Det ville have været meget svært, siger Steiner.

- Men vi skal gøre disse beslutningsprocesser bedre, og vi arbejder med det. Det er ikke, at vi ikke ved, hvad vi skal gøre, men nogle gange tøver vi med at tage beslutninger og bliver usikre.

- Jo flere fejl, du laver, jo mere usikker bliver du. Vi skal bruge et par resultater og rigtige beslutninger for at komme tilbage.

Silverstone står på menuen denne weekend for Kevin Magnussen og Haas. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Nogle ting gør vi godt, men to år, som dem vi har haft, har påvirket selvtilliden. Du ønsker ikke at gøre noget forkert, og det betyder nogle gange, at du ikke gør det rigtige.

- Det kan lyde mærkeligt, men når du skal træffe disse vigtige beslutninger på et splitsekund, stivner du nogle gange og undlader at træffe en beslutning, fordi du er lidt rusten. Du ønsker ikke at tage den forkerte beslutning. Du tror ikke at tage en beslutning er rigtigt, men det er det ikke, fastslår Haas-bossen.

Kevin Magnussen var diplomatisk i sin analyse af situationen.

- Vi blev fanget af kun at have en chance for at køre ind, siger danskeren til Ekstra Bladet.

- Vi skulle have reageret første gang, vi kom forbi pitindgangen. Beslutningen blev taget som team, og når vi ser tilbage, ville vi ønske, at vi havde gjort det anderledes. Vi lærer af vores fejl.

