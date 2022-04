Ingen frygt: Gå efter guldet

IMOLA (Ekstra Bladet): På forhånd ventede en svær beslutning hos Haas-teamet før sæsonens første sprint-kvalifikation.

Otte kørere får point nu, så man ligger lige i grænselandet, hvor der kan hentes lidt til saldoen, men den anden side må man ikke risikere alt.

Et uheld i sprinten lørdag og søndagens grandprix med de store point på spil er ødelagt.

Günther Steiner var en glad mand efter tidtagningen - også selv om Jesper Carlsen (t.v.) er hurtigere til at finde den rette grimasse frem til kamerat. Foto: Jan Sommer

Teamchef Günther Steiner er dog umiddelbart frygtløs, så Kevin Magnussen har intet at frygte internt, hvis det går galt på 21 omgange lørdag.

Risikovilligheden er der!

- Du kender mig. Jeg er en racer. Hvis der er noget at gå efter; gå efter guldet, sagde Günther Steiner på forhånd til Ekstra Bladet.

Nu sidder teamet med dilemmaet, og danskeren selv vil hellere falde et par pladser tilbage for at maksimere chancerne for point i begge løb.

- At slutte P4 med Kevin er fantastisk - endnu et bedst for Haas F1 Team. Mick var der næsten, kun lidt manglede, men P12 er ikke en dårlig position at starte sprintløbet. Lad os se, hvad det kan blive til.

Resten af weekenden bliver formentlig afviklet på slicks, hvor Haas ikke er helt så hurtige. Foto: Jan Sommer

Fredag var bilen bedst på regndæk. Prognosen tyder imidlertid på, at det værste nedbør er overstået, og det hovedsageligt holder tørt.

- Af en eller anden grund var vi mere konkurrencedygtige, mens det var vådt, men under tørre forhold nåede vi stadig Q3 på syvendepladsen, uden at det var fantastiske omgange fra min side, siger Kevin Magnussen.

- Vi kom igennem til Q3 på slicks uden at have justeret frontvingen helt rigtigt, så bilen understyrede en del. Vi kan fikse det nemt, siger danskeren.

Selv om der kommer tryk på bagfra både til sprinten og søndagens grandprix, så er scenariet helt anderledes end den skuffende tur til Melbourne.

- Bilen fungerer bedre her. Eller bilen får dækkene til at fungere bedre her. Det er det vigtige, siger Magnussen.

