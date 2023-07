Ingen kan fange dem

Der er ingen tvivl om, at dette års Formel 1 sæson er en tættere affære, end det har været i mange år - hvis det altså ikke lige var for Red Bull og Max Verstappens dominans.

Jeg kan sagtens få øje på, at det er lidt ærgerligt for spændingen i VM, når Verstappen vinder det hele med den ene arm på ryggen. Men omvendt er det jo noget, som Red Bull har arbejdet sig til.

Det kan være let at hade Verstapppen, når han vinder det hele, men faktum er også bare, at Max' side af garagen bærer hele teamet. Han kunne med sine point alene endda føre mesterskabet for konstruktører, mens Sergio Perez halter massive 110 point bagefter.

Annonce:

Bevares. Red Bull-bilen er da bedre end de andre, men ikke helt så meget, som Max Verstappen får det til at se ud som. Den knægt er bare i sit livs form, og jeg kan ikke se andre kørere i hele feltet, som ville kunne slå ham, selv hvis de fik Sergio Perez’ plads.

Sergio Perez nyder ikke den samme succes som hans holdkammerat. Med 110 point halter han langt bag Max Verstappen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Når jeg kigger på Red Bull-bilen og designet af Adrian Newey, så har han i den grad ramt den lige i øjet i forhold til få maksimeret tingene i henhold til de nye regler for ground effekt-biler.

Bilerne kan med det seneste reglement køre tættere på hinanden uden at miste vejgreb, og det er super.

Magien opstår som sagt under bilen ved dens evne til at suge sig ned til vejen, og her har Newey været klogere end resten. Endda så klog, at Red Bull-bilens aerodynamik på den øvre del af bilen gør, at vinden glider hen over bagvingen i størst omfang på det område, som åbnes med DRS-funktionen.

Ergo har deres bil endnu større effekt og fartforøgelse, når DRS-flappen står åben.

Jeg tror af flere årsager ikke på, at nogle af de andre teams kan fange Red Bull i år, eller for at være ærlig nok heller ikke i 2024.

Der er snart ingen tvivl. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt Max Verstappen vinder årets mesterskab. Det nærmere et spørgsmål om, hvor meget han vinder med. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Annonce:

Budgetloftet blev for nyligt indført således, at de store teams, der har uanede finanser i ryggen, udviklingsmæssigt ikke bare kunne stikke totalt af fra de små teams.

Mængden på opdateringer og forbedringer i løbet af sæsonen er normalt et direkte resultat af, hvor mange penge teamet har til rådighed. Så på papiret gav det mening at indføre et budgetlort.

Problemet opstår så bare, når et team som Red Bull er langt foran med deres bil så tidligt i sæsonen, at de for 2023-budgettet nu begynder at udvikle 2024-bilen. Alt imens et team som Mercedes smider mange penge efter dette års bil i håbet om at indhente Red Bull.

Når så 2024-sæsonen kommer, og Red Bull sætter deres bil på asfalten, så er der brugt mange flere penge på at udvikle den, så den formodentligt igen er hurtigere end konkurrenterne.

Det er noget af en ond cirkel, som kan være svær at komme ud af.

Red Bull-bilen er bare kilometer foran de andre, når det kommer til aerodynamik. De andre biler kan bare ikke følge med. Foto: Jan Sommer.

Jeg vil dog sige, at jeg sagtens kan få øje på, at et team som McLaren har taget en kæmpemæssigt skridt fremad.

Annonce:

Så det kan jo lade sig gøre. Det er bare en super vanskelig øvelse, og ground effekt-reglerne har langt fra gjort det nemmere. Det er nærmest trolddom at finde et designkompromis på bilerne.

De skal gerne være hårdt affjedret for at kunne køre så tæt ved jorden som muligt for at optimere ground effekten. Men en hårdt affjedret bil har ikke så meget mekanisk greb til de langsommere sving, som en blødere bil vil have det. Men en blød bil rammer jorden med bunden ved høj fart, og dermed har vi balladen.

Lige nu sidder feltets hurtigste mand i feltets hurtigste bil – det kan og bør man ikke bebrejde ham.

Men måske er en ny gearkasse og lidt strafplaceringer til Verstappen det, som vi har brug for i håbet om lidt mere spænding.

Det ved vi senere i dag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Banen: Belgien – Spa-Francorchamps

Alle kørernes ynglingsbane. Godt, at den fik lov at blive på kalenderen.

Banen minder mest af alt om en 7 kilometer lang rutchebanetur. Eau Rouge/Raidillon svingene fandtes ikke bedre fra en kørers synspunkt, men det var en livsfarlig sektion, som nu er lavet om med sikkerheden for øje.

Resten af banen byder også på herligheder.

Når man næsten har fuldført en perfekt omgang, venter der altid den svære nedbremsning til sidste chikane, hvor det hele kan smides. Næst efter Monaco er det her kørernes yndlingssted. Altid mange danske fans på lægterne.