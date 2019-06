Ingen nåde til Kevin: - Han kom ingen vegne

Kevin Magnussen havde en sløj weekend i Canada, hvor et crash i Q2 kostede en ellers ganske udmærket kvalifikation.

Danskeren satte tiende bedste tid, men på grund af mødet med barrieren og en rekonstruktion af Haas-raceren måtte han starte bagest fra pitlane.

Søndag endte Magnussen som nummer 17 - næstdårligst af de 18, der gennemførte. Og der er da heller ikke meget ros fra de udenlandske medier at glæde sig over.

Autosport giver Kevin Magnussen 5 ud af 10. Kun Antonio Giovinazzi 'straffes' med en lige så dårlig karakter.

- Magnussen viste god fart i Montreal, men da bagenden skred og han ramte væggen i Q2, hvilket fik ham til at spinne ind i pitvæggen, var weekenden ødelagt.

- Startende fra pitlane i en bil genopbygget rundt om et ekstra chassis, kom han ingen vegne. Han var frustreret over problemerne med at få dækkene til at virke og få skabt løbsfart, skriver Autosport om præstationen.

Til gengæld kan teamkammeraten Romain Grosjean glæde sig over at få 7, mens Sebastian Vettel og Daniel Ricciardo topper med 9.

Artiklen fortsætter under billedet..

En sort weekend for Kevin Magnussen. Foto: SIMON GALLOWAY/Haas F1 Team

Endnu værre ser det ud hos tyske Auto, motor und sport, hvis man tager de danske briller på.

Her vurderer man Kevin Magnussen til at være blandt de fire dårligste og kvitterer med 4 ud af 10. Kun Pierre Gasly, Robert Kubica og Kimi Räikkönen var lige så dårlige ifølge tyskerne.

- Magnussen var egentlig den hurtigste Haas-kører. Han kørte sig i Q3, men fik ikke lov til at køre den, fordi han kørte sin bil i barrieren i målsvinget. Mekanikerne byggede flittigt et nyt chassis.

- Men nødløsningen viste sig at være uholdbar i løbet. Magnussen brokkede sig højlydt over radioen. Det var ikke særlig fair over for mekanikerne, lyder vurderingen.

Hos Auto, motor und sport sniger man sig op på 6 til Grosjean. Ricciardo, Vettel og Lewis Hamilton deler duksepladsen med 9 ud af 10.

Se også: Bossen skrider ind: Klap i, Kevin

Store skader: Kevin tvunget til pitstart

Det ulmer på F1-kørermarkedet: To jokere lurer