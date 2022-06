Ingen tvivl: Crash forbudt

Der er absolut ikke plads til alvorlige skader på bilerne med to løb i Aserbajdsjan og Canada inden for en uge

Formel 1-kalenderen byder igen på en af de mest vanvittige ‘back-to-backs’, når der køres i Aserbajdsjan denne weekend og den efterfølgende weekend i Montréal, Canada.

Oven på endnu en stor ulykke fra Mick Schumacher er der en ekstra pres-bal på Haas-teamet i forhold til antallet af reservedele udover den logistiske hovedpine.

- Udfordringen er, at du flytter dig fra et kontinent til et andet; det er en lang rejse, og teamet arbejder hårdt med at få det til at lykkedes, siger teamchef Günther Steiner.

- Det handler om hårdt arbejde, men det er en udfordring kun at have et par dage til at sætte op igen og gøre sig klar til et nyt løb.

- Hvis du har skade på bilen, bliver det endnu sværere, så forhåbentlig får vi ikke noget skade i Baku.

Sagt på en anden måde: Crash er forbudt i Baku, selv om det kan være nemmere sagt end gjort på en bybane. Haas har en ekstra monocoque med og tilstrækkeligt med dele, men det kan ikke fortsætte på denne måde.

- Det handler også om hastigheden, hvormed du kan få nye dele. De arbejder nat og dag hos Dallara (som er producenten for Haas, red.). Vi har nok dele her, men det handler ikke kun om penge, men også om at have dele nok. Produktionen skal også kunne følge med, siger Steiner.

Mens Formel 1 både forsøger at blive mere bæredygtig og presse flere løb i kalenderen, er der krav om at skrue kalenderen lidt mere praktisk sammen for holdene.

Man besøger i 2023 Las Vegas for første gang, Qatar er på kalenderen, og om coronarestriktionerne vil, skal der også køres i Shanghai for første gang siden 2019.

Topchefen Stefano Domenicali forsøger at ændre konceptet en smule, så løbene i eksempelvis Mellemøsten og Nordamerika ligger mere samlet. Det vil både spare fragtomkostninger, CO2-udslip og rejsetid.

- Det ville være fantastisk, hvis vi kan kombinere løbene regionalt. Jeg ved, at Stefano arbejder hårdt på det og vil gå mere i den retning til næste år, siger Steiner.

