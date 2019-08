Ingen tvivl om fremtiden: F1-stjerne overrasker

SPA (Ekstra Bladet): Årets silly season varer ikke længe med den fart, kørerne bliver bekræftet under Belgiens Grand Prix.

Fredag aften annoncerede Racing Point, at teamet har skrevet en treårig aftale Sergio Perez. Teamkammeraten i den kommende sæson hedder naturligvis Lance Stroll, søn af teamejeren Lawrence Stroll.

Den 29-årige mexicaner bliver dermed den første af den nuværende kørere, som har en aftale der strækker sig til og med 2022.

På det tidspunkt vil han have kørt for samme team i ni sæsoner. Han startede hos det daværende Force India i 2014 efter fyresedlen fra McLaren og fortsatte, efter det i fjor blev til Racing Point.

- Jeg har været imponeret af retningen, teamet har taget set henover de seneste 12 måneder, og det giver mig håb for fremtiden. Jeg tror på, at det bedste tider er foran os, og jeg ser frem til at fejre masser af podier i årene, der kommer, siger han i en pressemeddelelse.

Det bemærkelsesværdige med denne aftale er længden. Hidtil tegnede tegnede Perez med det stærke mexicanske sponsorbagland kun kontrakter for et år af gangen. Han har dermed også opgivet chancen for at lande hos et topteam, når der sker en potentiel kørerrokade i forbindelse med det nye 2021-reglement.

Et reglement, som Perez sætter stor lid til vil bringe holdene tættere sammen. Tidligere på året tiggede han om store ændringer til sportens ejere:

- Jeg gider ikke være i et mesterskab, der afhænger så meget af teams. Forhåbentlig kan kørerne i fremtiden gøre lidt mere forskel. Forestil dig, hvor frustrerende det er at komme her og på vide, at du kæmper for at blive 'best of the rest', sagde han.

Mercedes, Renault, McLaren og Racing Point har dermed annonceret begge sine kørere til 2019.

