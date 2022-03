Ingen undskyldninger, Kevin!

Tredje gang kan meget vel blive lykkens gang for Kevin Magnussen i Formel 1, mener Jason Watt, der ser to succeskriterier som altafgørende

KEVIN MAGNUSSENS KARRIERE i Formel 1 var forbi, og jeg var personligt ærgerlig over at se ham køre sportsvognsracing i USA, og ej heller en Le Mans-kontrakt med Peugeot kunne hidse mig op på Kevins vegne.

Nu har han, serveret på et sølvfad, fået en ny Formel 1-chance.

Nu er der i mine øjne ingen undskyldninger, hvis Roskilde-drengen vil slå sit navn fast, som andet end ham som var lige ved og næsten i motorsportens ypperste klasse.

Det ligger helt fast, at der er visse kriterier, som skal opfyldes, hvis tredje gang skal være lykkens gang, og de er følgende:

1) Mick Schumacher skal have baghjul

SØNNEN AF LEGENDARISKE Michael Schumacher har for at være ærlig ikke helt samme talent som sin far. Bevares han er en ganske glimrende chauffør, som har vundet Formel 2-mesterskabet, og i fjor kørte han Nikita Mazepin sønder og sammen.

En ting, som har været sigende, er dog at ’Mini Schummi’ har taget lidt tid om at komme op i fart i de forskellige kategorier, han har deltaget i.

Kevin Magnussen tog første stik mod Mick Schumacher, da danskeren kvalificerede sig foran tyskeren - som nummer syv i sit comeback. Schumacher starter som nummer 12 søndag. Foto: Jan Sommer

Med en ny bil, som ganske givet kører en hel del anderledes end sidste års biler, så vil jeg mene, at selv om Magnussen i Formel 1 sammenhæng har siddet på bænken i en sæson og måske kunne være lidt rusten, så skal han ganske simpelt slå Schumacher over den lange bane i 75-80 procent af de gange, bilen er på banen i kval og løbs-sammenhæng.

DER ER TEAMCHEFER rundt om i ryttergården, som tror mest på Schumacher i den interne Haas-duel, men den vogn er jeg ikke på.

Jeg tror, at Kevin har den bedste chance i mange år for at slå sit navn fast som en fortjent Formel 1-stjerne. At blive headhuntet til Haas-teamet og at blive tildelt rollen som kaptajn og læremester, det tror jeg er godt for Kevin psyke.

LAD OS VÆRE ærlige og sige, at det psykologiske aspekt ikke altid har været Kevins stærkeste side. Tilbage i sit første år i Formel 1, meddelte McLaren mod slutningen på sæsonen, at enten Kevin eller Jenson Button ville få sparket til fordel for Fernando Alonso. Det fik Button til at køre endnu hurtigere, mens den unge danske rookie bukkede lidt under for det pres.

Kevin Magnussen har fået en forrygende start i sit overraskende Haas-comeback. Foto: Jan Sommer

Med Romain Grosjean som makker i det seneste Haas-kapitel var det en situation, hvor makkerparret var jævnbyrdige på banen, men Grosjean var trods alt den erfarne i sporten med flest sæsoner under bæltet. Det giver en form for lederrolle i et team, og den var Grosjean ikke sen om at omfavne.

SÅ ROLLEN ER helt ny for Kevin nu. Han kommer tilbage som nybagt far på familiefronten, og nu også som plejefar for Mick Schumacher. Så jeg håber, at Kevin griber taktstokken og for første gang træder i karakter som teamets anfører og spydspids. Det kommer til at gøre noget godt for psyken, og den slags kan man altså se på stopuret. Kevin er normalvis ekstra god i medvind, og jeg synes, det er den vej, vinden blæser.

2) Haas skal være bedre end forventet

JEG HAR IKKE været bleg for at ytre mig skeptisk overfor Ikea-modellen, som Haas benytter, hvor man får motor/gearkasse og affjedring fra Ferrari, mens Dallara bygger resten af bilen.

Jeg er med på, at det er de muligheder, man har i teamets situation, men jeg er bange for, at det er for vanskeligt at udvikle og forbedre bilen i samme tempo, som det kan lade sig gøre hos de teams, der selv producerer delene til bilen.

Dog må vi lige nu sige, at det ser ud som om, der er noget mere tempo i Ikea-raketten, end de fleste havde forventet.

Kevin Magnussen skyder frem i sin Haas-racer i årets første grandprix-weekend. Foto: Jan Sommer

DET SKYLDES IKKE mindst det faktum, at Ferrari for alvor har gravet noget godt motor-grej frem i forbindelsen med overgangen til bilerne under det nye reglement. Det er klart, at det smitter af på Haas, men der skal mere til end skub bagpå, så Dallara må altså også have ramt noget rigtigt.

Kevins rolle nu er at være god til at samarbejde med ingeniørerne omkring udviklingen af bilen, så de kan få Ferrari og Dallara til at optimere pakken bedst muligt.

ER KEVIN GOD på dette område, så rygtes den slags, og ikke mindst i Ferrari sammenhæng er det vigtigt, at man er agtet som en god testkører. Jeg siger ikke, at Kevin sparker Charles Leclerc eller Carlos Sainz af pinden, men man ved aldrig, hvad der sker i sporten, det er de seneste måneder vist et klart bevis på.

Kevin skal spænde hjælmen og gøre, hvad han gør bedst – og man må sige at lørdagens utroligt flotte kval giver grund til optimisme.