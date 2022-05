'Inkompentente dommere': Ingen forstand på race

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Den kontroversielle afslutning på 2021-sæsonen betød, at løbschefen Michael Masi blev udskiftet med tre andre: Niels Wittich eller Eduardo Freitas skiftevis som chef med 73-årige Herbie Blash, som permanent seniorrådgiver.

Han var afdøde Charlie Whitings assistent i kontrolrummet.

Superstjernen Fernando Alonso er ikke fan af det nye system - for at sige det mildt.

Efter en episode for to uger siden skyder den dobbelte verdensmester med skarpt mod især Niels Wittich, som han indirekte kalder inkompetent uden forstand på racerløb.

På Miami International Autodrome sluttede Alpines spanier otter, som blev til en niendeplads grundet et sammenstød med Pierre Gasly.

Efterfølgende fik han imidlertid fem sekunders straf, som degraderede ham til 11. pladsen for at have draget fordel af at være af banen på næstsidste omgang.

Teamet var allerede rasende i USA; de hævdede, at Alonso efterfølgende havde bakket af.

Fernando Alonso tordnede mod Formel 1's nye dommersystem. Foto: Tariq Mikkel Khan

I Barcelona mødte spanieren op med en skarp tunge.

- Det var unfair, eller vi mener, at det var meget unfair. Det var bare inkompetence fra stewards. I Miami var de ikke særligt professionelle. Jeg missede et sving, og jeg gav tiden tilbage, siger Alonso.

- De tog en beslutning uden at bede om beviser. Vi ankom efter løbet med alle beviserne om al den tid, vi havde givet tilbage, og de var ved at pakke sammen. De var ikke engang i lokalet.

- De sagde ‘giv os fem minutter’, men formentlig følte de sig bundet, fordi straffen allerede var udstedt. Og de vidste ikke, hvordan de skulle komme tilbage fra det. Det var meget slemt. Det er allerede fortid, men det burde helt ærligt ikke ske i Formel 1 med professionalismen og Formel 1’s nuværende standard.

Fernando Alonso svarede kort og klart ‘nej’ til, hvorvidt det nye system - tilmed assisteret af en slags VAR - var en forbedring sammenlignet med sidste sæson.

- Meget skal stadig forbedres, fortsætter han.

- Jeg mener, du er nødt til at vide noget om racing, før du kan være løbschef eller overvåge et løb. Jeg synes ikke, at der er nok viden på plads lige nu, siger Alonso med direkte reference til Niels Wittich, som kommer fra tyske standardvogne.

Hvert løb overvåges af fire stewards plus en løbschef. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Her er der en anden chef. Jeg synes, at Freitas har meget mere erfaring, fra WEC og andre kategorier. Men han var ikke... Alonso afbryder sig selv og fortsætter:

- Med de ulykker vi så i Miami med Carlos og Esteban - vi kørere pressede på for at få nogle flere dæk-barrierer eller TecPro, men ingen gjorde noget. Når du ikke har det kendskab til racing, er det svært at tale sammen, tordner spanieren.

Kevin Magnussen var noget mere afdæmpet, da Ekstra Bladet bad ham forholde sig til Alonsos udbrud.

- Det giver ikke mening at tale med jer først. Der er tanker blandt kørerne om, hvordan vi kan forbedre nogle ting, og så kommunikerer vi det videre til FIA, siger han.

