Intenst VM-opgør venter: Kæmpe crashfest på Imola

Max Verstappen vandt et actionbrag på Imola og stempler ind i, hvad der tegner til at blive en tæt med Lewis Hamilton om verdensmesterskabet

Hold på hat og briller.

Den nye Formel 1-sæson er for alvor kommet i gang - med et ordentligt actionbrag på Imola.

Emilia-Romagnas Grand Prix startede under våde forhold og sluttede tørt, men på intet tidspunkt skuffede det.

Max Verstappen scorede sæsonens første sejr og understregede, hvor seriøs en kandidat han er i denne sæson til verdensmesterskabet.

Red Bull-stjernen var suveræn i regnvejr, solid mens det var fedtet og strammede grebet, da det blev tørt.

Der tegner sig en uhyre spændende duel og tæt matchet duel mod Lewis Hamilton, som på forunderlig vis sikrede andenpladsen for McLarens Lando Norris.

Hamilton blev overhalet allerede på første omgang, men begik undervejs en sjælden kørefejl. Det lykkes ham at få Mercedes-raceren bakket ud af gruset, men den syvfoldige verdensmester havde også heldet på sin side.

Var det ikke for en safecar, ville han have endt uden for podiet.

Men Hamilton demonstrerede sin klasse, som han efter sin fejl kørte fra niendepladsen til podiet. Samme opgave stod Valtteri Bottas over for fra løbets start uden at kunne løse den, før finnen på dramatisk vis udgik.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Halvvejs igennem måtte kørerne nemlig vende tilbage til pitlane efter et voldsomt crash, som spredte vragdele over et større område.

George Russell forsøgte en overhaling på Bottas. Det var kontakt og med små 300 km/t. endte de i barrieren.

Begge bejler til et Mercedes-sæde næste år, og begge beskyldte hinanden for ulykken, som dommerne ser nærmere på efter løbet.

Selv om Russell var henne og daske til Bottas’ hjelm, så det nu umiddelbart ud til, at finnen efterlod nok plads.

- Jeg tror, den der er Georges skyld, sagde den tidligere F1-kører Jolyon Palmer på BBC.

Mange andre var af banen under de svære forhold.

Nicholas Latifi crashede ud som den første, mens blandt andre Sergio Perez (Red Bull) ødelagde sit løb med en afkørsel.

Det samme gjorde Alpha Tauris rookie-senstation Yuki Tsunoda, som smadrede sin bil under lørdagens kvalifikation, lå i kamp om point, før japaneren kørte af igen.

Kevin Magnussen kan glæde sig over, at han ikke kører rundt i Haas’ VF-21’er, som sluttede to omgange efter vinderen trods safetycar.

Mick Schumacher kørte af tidligt og mistede en frontvinge. Alligevel lykkedes det ham at slutte 68 sekunder foran sin teamkammerat Nikita Mazepin, som havde det rigtig svært på Imola.