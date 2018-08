International anerkendelse til Kevin: 'Bedste sæson til dato'

Kevin Magnussen fik søndag den nok bedst tænkelige start på legendariske Spa i Belgien, hvor han med en fræk manøvre passerede både Daniel Ricciardo og Kimi Räikkönen og dermed havde forvandlet sin start-nier til en syvendeplads.

Den position måtte han dog se sin team-kammerat, Romain Grosjean, ende på, hvorfor danskeren måtte tage til takke med en samlet placering som nummer otte ved løbets slutning.

Alt i alt en godkendt dag på kontoret for Haas-mandskabet, hvor de ti point til konstruktørmesterskabet nu gør, at det amerikanske hold samlet har skrabet 76 af slagsen til sig.

Det er sølle seks point færre end den nærmeste konkurrent fra Renault, som i Belgien ikke formåede at skaffe point.

Dermed er der lagt op til en interessant afslutning på løbskalenderen, hvor kampen om 'the best of the rest' i den grad er skærpet, nu hvor der resterer små otte løb.

Anerkendelse

Fra de udenlandske medier har weekendens præstation da også kastet flotte karakterer af sig.

- Magnussen valgte Haas' opgraderede bagvinge til kvalifikationen og løbet, mens Grosjean brugte den gamle. Set ud fra at dataene ikke var enstemmige, var det nok en ulempe (at vælge den nye, red). Forskellen på ham og hans holdkammerat var en fejl på det, der skulle have været hans bedste kvalifikationsomgang, skriver Autosport, som kvitterer med karakteren 8 ud af 10. Mediet giver Grosjean 9.

- Slået af sin holdkammerat begge dage i weekenden var det en trøst for Magnussen, at han fik endnu et solidt antal point. Haas-køreren, som nyder sin bedste Formel 1-sæson til dato, er nu inden for tre point af Nico Hülkenberg i det uofficielle 'best of the rest'-mesterskab, skriver Sky Sports, som kvitterer med karakteren 7 ud af 10. Mediet givet Grosjean 8.

Kevin Magnussen har nu samlet imponerende 49 point sammen i den samlede stilling. Foto: All Over Press

- K-Mag måtte affinde sig med at være en smule i Grosjeans skygge i denne weekend i Spa, og efter at have samlet de fleste af pointene i den første halvdel af sæsonen er det en sjældenhed for ham at være i denne position. En fejl i Q3 bremsede alle chancerne for ham om at nå Grosjeans høje placering som nummer fem, og i store dele af søndag eftermiddag kunne han kun se bagvingen af sin holdkammerats bil, da han kom i mål som en nærmest ensom otter, skriver Planet F1, som kvitterer med karakteren 7 ud af 10. Mediet giver Grosjean 7,5.

- Magnussen var en af de kørere, som var uheldige med forholdene i Q3, og det gav ham en startplads som nummer ni. En ottendeplads i løbet var resultatet af en solid kørsel, men efter at have udført en solid start og undgået dramaet i sving et, kunne Magnussen have forventet at udfordre sin holdkammerat Grosjean i større grad i løbet, skriver Read Motorsport, som kvitterer med karakteren 7 ud af 10. Mediet giver Grosjean 7.

Selvom Grosjaen var bedst i Belgien, har Magnussen - i sin bedste Formel 1-sæson til dato - stadig et solidt forspring til franskmanden i den samlede stilling.

Her har danskeren formået at score 49 point - Grosjean er noteret for 27.

Dermed indtager Kevin en samlet ottendeplads, og med blot tre point op til Renaults Nico Hülkerberg på syvendepladsen er det samlede mål i den grad inden for rækkevidde.

K-Mag skal i aktion igen, når mytiske Monza aflægges visit søndag 2. september.

