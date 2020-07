International Kevin-ros: - En fantastisk start

23 omgange var, hvad Kevin Magnussen fik ud af årets første grandprix, der på grund af coronakrisen var skubbet helt til juli.

Danskeren fik ellers manøvreret sin Haas-racer fem placeringer frem på Red Bull Ring i Østrig, men måtte udgå, da bremserne ikke fungerede - en skæbne, der også senere overgik holdkammerat Romain Grosjean.

Magnussen så ellers godt ud, da han fik kørt sig op til en 11.-plads efter en startplacering som nummer 16, og de internationale motorsportssites har da også bedømt danskeren ganske fornuftigt trods den tidlige exit.

Her er en hurtig rundflyvning - du kan også se Ekstra Bladets karakterer nederst.

The Race 7,2/10

På motorsports-sitet The Race var der størst ros at hente. Danskeren fik dagens 10. bedste karakter - og det endda et pænt stykke over middel:

'Lige op til et problem med bremserne kørte Magnussen et solidt løb og holdt 11.-pladsen foran Ocon, da han måtte udgå. Når man tager bilens fart i betragtning, var det en god indsats.'

'Dom: Kørte rigtigt godt så længe bilen holdt og lagde grunden for et muligt angreb på pointene.'

Autosport 7/10

Over middel var bedømmelsen også hos Autosport, som også lagde vægt på de lovende takter, Magnussen trods alt nåede at vise. Sitet har kun otte mand rangeret bedre end Magnussen og bedømmer ham altså også som en sikker point-kandidat, hvis ikke det havde været for de tekniske udfordringer.

'Magnussen missede en mulighed for at køre Q2, da Grosjean overhalede ham med 0,007 sekunder, men han svarede hurtigt tilbage med en fantastisk start, hvor han nåede op til 13.-pladsen efter en enkelt omgang.'

'Han gjorde fremskridt i retning af pointene også før al kaos brød ud - faktisk startede hans bremseproblemer meget af løbets action'.

Kevin Magnussen formåede kun at gennemføre 23 omgange, inden Haas-racerens bremser stod af. Foto: Darko Bandic/Reuters/Ritzau Scanpix

Sky Sports 6/10

Anderledes mere lunken er britiske Sky Sports Her er hele 14 kørere rangeret over Kevin Magnussen, der får en stille 'knap over middel-bedømmelse'. Men Sky Sports erkender dog, at der er et vist potentiale i Magnussen.

'Kevin Magnussen siger, at han kunne have scoret point i en 'raceklar' Haas, hvis det ikke var for problemer med bremserne, der resulterede i, at han røg ud på omgang 24, da han ikke kunne stoppe ind i sving 3, mens han kæmpede med Ocon. Magnussen var nummer 11 på det tidspunkt, så han har nok en pointe.

Auto Motor und Sport 6/10

I det tyske har Auto Motor und Sport også bedømt Magnussen lidt lunkent. 12 af 19 rivaler er rangeret over Magnussen, der dog kan glæde sig over, at det tyske medie mere langer ud efter Haas-raceren end danskeren:

'Haas sluttede sæsonens første løb med en nulløsning. Begge biler udgik med bremseproblemer. Bremserne blev for varme. Han røg af i banens 3. sving, lige da han havde kurs mod 10.-pladsen.'

'Den amerikanske Ferrari gjorde en bedre figur i løbet end på en hurtig omgang - så længe de blev i løbet.'

Den del af det skal Haas gerne have styr på til på søndag, hvor hele feltet igen konkurrerer på Red Bull Ring.

Du kan se karaktererne fra Ekstra Bladets Formel1-ekspert, Jason Watt, lige her (+)

Debriefing fra Østrig: Ferrari-deal giver bagslag

Haas-boss opmuntret: Kevins feedback giver håb

Derfor nægtede Formel 1-stjerner at knæle

Se også: Kevin er optimist: Skjult fremskridt