Intet held fra Frederik: Haas chanceløse

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Truslen om regn var det mest dramatiske, som skete i Spaniens Grand Prix.

Men den udeblev!

Tilbagevenden til Circuit Barcelona-Catalunyas originale layout uden en chikane i den sidste sektor gav for så vidt bedre racerløb.

Uden lidt sammenstød eller andet drama leverer denne bane aldrig klassikere. Dertil har kørerne for svært ved at overhale og følge andre biler.

Layout og asfalten er hård ved dækkene her. Som frygtet lige så hård ved VF-23’eren, som Bahrain International Circuit var under vintertest og i premieren.

Nico Hülkenberg fik intet ud af sin bedst tidtagning i år. Tyskeren startede syver, men sluttede 15’er.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Fint besøg fra Kronprins Frederik hjalp ikke denne gang. For fire år siden, da han var her sidst, blev Kevin Magnussen syver.

Denne søndag sluttede danskeren 18’er.

- Ked af det det ringe løb, sagde hans ingeniør efter ternet flag.

Magnussen fik en god start og avancerede til 13. pladsen. Lige som Hülkenberg havde han heller ikke det store at skyde med.

Duoen kæmpede det meste af løbet om det samme stykke asfalt alt for langt tilbage.

De skulle bruge tre pitstop for at gennemføre de 66 omgange.

Traditionen tro blev løbet vundet fra pole-positon.

Max Verstappen (Red Bull) stod på podiets øverste trin for femte gang i år og udbygger føringen i VM-stillingen til sin teamkammerat.

Mexicaneren sluttede firer efter at have startet 11’er med de to Mercedes på de to øvrige podieplaceringer.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Ferrari havde heller ikke nogen stor dag!

Deres store opgradering blev introduceret her.

Charles Leclerc måtte starte fra pitlane efter sin skrækkelige kvalifikation. Han sluttede uden point på 11. pladsen, mens teamkammeraten Carlos Sainz vekslede sin startposition som toer med en femteplads.

Lando Norris var en af kvalifikationens helt store helte. McLarens brite udnyttede de mange fejl fra topholdene og startede treer.

Glæden varede imidlertid meget kort.

Han stod for startens eneste dramatiske øjeblik, da han lidt klodset mistede sin frontvinge på Lewis Hamiltons Mercedes.

Fra P3 direkte til et tidligt pitstop og en samlet 17. plads.

På forhånd drømte hjemmepublikum om karrierens 33. sejr til Fernando Alonso - og som minimum et podie.

Legendens nedtur blev indledt med en tur i gruset under kvalifikationen. Han måtte nøjes med en syvendeplads på hjemmebane og sæsonens ringeste resultat. Ganske venligt angreb han ikke sin teamkammerat Lance Stroll, som blev sekser.

Yuki Tsunoda kørte et af sine bedste løb i år. Men japaneren fik en meget streng straf for et forsvar mod Zhou Guanyu, som stewards takserede til fem sekunder, hvilket sendte ham ud af pointene.

I stedet samlede kineseren niendepladsen og to point op. Det betyder, at Alfa Romeo ligger a point med Haas i konstruktør-VM.

