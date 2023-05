Irriterende ulykke: - Lidt unødvendigt

Nico Hülkenberg var irriteret over sin træningsulykke, men derudover var fredagens træninger ganske lovende for Haas

MIAMI (Ekstra Bladet): Gene Haas ved ikke noget værre end smadrede racerbiler. Nico Hülkenbergs bil slap dog nogenlunde uskadt fra crashet under første træning.

Mest af alt var han sur på sig selv.

- Det var lidt unødvendigt. En skam. Jeg ville bare lidt for meget lidt for hurtigt. Det er mit første besøg på banen, og det er lidt tricky, når man kører bredt i sving tre. På den her bane virker det som om, at der er en linje, hvor grebet er godt. Hvis du kommer lidt ved siden, falder det dramatisk, sagde Nico Hülkenberg efter fredagens træninger.

Men Haas-racerens opgraderede gulv overlevede og var installeret på begge biler fra anden træning.

- Det er et lille område, som er trimmet. Men det er en meget anderledes følelse ikke mindst sammenlignet med Baku. En anden aero-konfiguration og andre dæktyper, så det er svært helt at sammenligne.

Nico Hülkenbergs første træning stoppede halvvejs. Foto: John David Mercer/Ritzau Scanpix

- Men ser vi på fart, tider, og hvor vi var, så det ud til at levere. Og det føltes godt. Vi legede rundt i dag med ridehøjde og den slags. Vi udforsker mere til aften, og det ser fint ud, sagde han.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle det være muligt at køre bilen lidt lavere og dermed giver lidt mere downforce.

I første træning var Hülkenberg nier som bedste Haas-kører, og i den anden var Kevin Magnussen hurtigst på 12. pladsen. Den meget grønne og helt nye asfalt plus meget trafik betyder, at det er svært at læse alt for meget ind i omgangstiderne.

Foto: Rudy Carezzevoli/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen var positiv efter dagen.

- Vi analyserer løs, men det er svært at sige. Du føler noget, men der kommer så vanvittigt meget mere greb på banen, og vi kørte to sekunder hurtigere i anden træning end første. Jeg kan ikke give gulvet æren, for det skete for alle, sagde Magnussen, som benyttede det gamle i første træning til sammenligning.

- Vi prøver at finde i detaljerne, hvad det har givet os. Der er nogle målinger, og det ser godt ud. Men det er ikke en stor ting. Mere en justering af bilens karakteristika.

Red Bull og Ferrari så meget stærke ud. Allerede herefter adskilte marginaler resten.

Q3 skulle være muligt, hvis alt sidder lige i skabet.

- Det er supertæt, så vi ved, at det er muligt. Men det vil kræve en perfekt tidtagning, siger Magnussen.

På banen i Miami betyder det både rene omgange uden trafik, men også timing, da banen i hver session bare bliver hurtigere og hurtigere.

